Cyberpunk 2077 | Nuovi dettagli su editor | esplorazione e intelligenza artificiale

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 svelano nuovi dettagli su companion - nemici e aree esplorabili a nuoto : Il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli su companion, aree esplorabili, il sistema di loot e sull'alleato robot Flathead, Sasko ha affermato che a Night City ci sarà molto da esplorare, comprese le zone sotterranee. Ha aggiunto che il protagonista, V, sarà in grado di nuotare e questo dovrebbe permettere al personaggio di scoprire le aree più nascoste e quindi di trovare armi o potenziamenti più rari.I ...

Il prossimo livestream di Cyberpunk 2077 svelerà nuove informazioni sugli stili di gioco e sui distretti di Night City : nuove informazioni su Cyberpunk 2077 saranno svelate questa settimana, venerdì 30 agosto. CD Projekt Red ha in programma un livestream con una demo di 15 minuti, seguita dall'intervento degli sviluppatori.Lo stream sarà condotto da Hollie Bennett, UK head of communications di CDPR e presenterà interviste agli sviluppatori pronti a fornire ulteriori approfondimenti sul filmato mostrato. La trasmissione promette di approfondire il processo di ...

Ogni distretto di Cyberpunk 2077 avrà il suo stile visivo : Per creare giochi occorre molto tempo e fatica, in particolare per quei giochi che hanno l'obiettivo di Cyberpunk 2077. Anche se l'atteso RPG non sarà grande come il gioco precedente di CDPR, The Witcher 3, la città che fa da sfondo, Night City, presenterà moltissimi contenuti.Ovviamente, dobbiamo aspettarci un'ambientazione futuristica per Cyberpuk 2077 e per titoli futuristici è facile cadere in uno stile piuttosto uniforme. Tuttavia, CD ...

Gamescom 2077 : Cyberpunk 2077 - così si costruisce Night City - intervista : La presentazione di Cyberpunk 2077 alla Gamescom di Colonia, l'abbiamo già scritto, non ha riservato grosse sorprese, essendo la demo mostrata alla stampa la stessa dell'E3 di Los Angeles. Ecco allora che l'opportunità d'intervistare Kendal Husband, level designer di CD Projekt, è diventato forse l'appuntamento più interessante da prendere con CD Projekt. Si tratta di un professionista piuttosto eclettico, visto che nei suoi 13 anni ...

Cyberpunk 2077 e Nike collaborano per delle stupende scarpe a tema : L'attesa per Cyberpunk 2077 man mano che passano i giorni si fa sempre più estenuante, e se siete impazienti di mettere le mani sull'ultima fatica di CD Projekt RED, potete rifarvi gli occhi con questo stupendo paio di scarpe a tema realizzate proprio dallo studio polacco in collaborazione con Nike.Queste scarpe, più uniche che rare, sono osservabili grazie ad alcuni scatti che vi riportiamo qui di seguito, e non possiamo fare a meno di notare ...

Cyberpunk 2077 sarà presente al Tokyo Game Show 2019 : Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sarà presentato al prossimo Tokyo Game Show. Nel recente annuncio di Spike Chunsoft, che pubblicherà il gioco in Giappone, ha confermato che il suo stand sarà essenzialmente ispirato al titolo. Ci sarà una dimostrazione del Gameplay a porte chiuse e lo sviluppatore presenterà anche il doppiaggio in giapponese.Inoltre, allo Show vedremo anche la moto Yaiba Kusanagi, presente con un modello a grandezza naturale. ...

La mappa di Cyberpunk 2077 "potrebbe essere un po' più piccola" di quella di The Witcher 3 - ma sarà più densa di contenuti : Se siete interessati alla massa terrestre attraversabile sulla superficie urbana di Cyberpunk 2077, le ultime notizie potrebbero rappresentare un passo indietro, ma, in realtà, non sarà così. L'ultimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red, The Witcher 3, ha regalato ai giocatori diversi regni fantastici da esplorare, con città, villaggi e un sacco di distese di campagna tra loro. Cyberpunk 2077 non presenterà la campagna e trasforma il tutto ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red mostrerà 15 minuti di gameplay la prossima settimana : A quanto pare, saremo in grado di dare un nuovo sguardo a Cyberpunk 2077 la prossima settimana.CD Projekt Red ha annunciato una modifica al reveal gameplay in programma per il PAX West. Lo sviluppatore non ospiterà più un panel durante lo show e trasmetterà una diretta da Varsavia.Venerdì 30 agosto, potremo ammirare una demo di 15 minuti di Cyberpunk 2077. Il filmato è tratto dalla demo E3 a porte chiuse.Leggi altro...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 parlano dell'applicazione della legge e delle aree ricche di Night City : Stando a quanto visto fino ad ora in Cyberpunk 2077, le aree di polizia e le aree benestanti di Night City sembrerebbero inesistenti. Le demo di gioco si sono svolte in alcuni dei quartieri meno fortunati della città, dove la povertà e la guerra tra bande dilagano.Parlando con USG alla Gamescom, il produttore di Cyberpunk 2077 Richard Borzymowski ha spiegato come le aree ricche differiscono da ciò che abbiamo visto finora. "Ci sono persone molto ...

Cyberpunk 2077 si mostra in nuove stupende immagini dedicate al gameplay : CD Projekt RED sta in quest'ultimo periodo pubblicando sempre più informazioni circa il suo FPS\RPG Cyberpunk 2077, giusto ieri il team polacco ha pubblicato una serie di immagini e nelle giornata di oggi sono spuntate online altre 3 relative al gameplay del titolo.La prima immagine mostra una scena già vista nel precedente trailer mentre le altre due sono dedicate alla visuale in prima persona (e quindi in pieno gameplay), senza dubbio sono ...

Cyberpunk 2077 potrebbe non ricevere il multiplayer dopo il lancio : Quando Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo anno, offrirà un'esperienza di gioco per giocatore singolo: su questo, lo sviluppatore CD Projekt Red è stato chiaro. Ma cosa succederà dopo? In seguito al lancio vedremo l'arrivo di un comparto multiplayer?Recenti commenti di Adam Kiciński di CD Projekt Red hanno confermato che 40 persone stavano lavorando al multiplayer, per non parlare di una sorta di focus iniziale sul prossimo grande gioco di ...

Gamescom 2019 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Dopo lo scorso E3, in cui come ampiamente previsto s'è aggiudicato molti riconoscimenti come Game of the Show, Cyberpunk 2077 è tra i protagonisti anche della Gamescom. Purtroppo, però, la demo mostrata qui a Colonia è la stessa vista a Los Angeles, motivo per cui il taglio di questo articolo deve necessariamente essere diverso da quello scritto a giugno.Fortunatamente, però, nelle ultime settimane siamo stati letteralmente subissati di novità ...

Cyberpunk 2077 in nuove splendide immagini provenienti dalla Gamescom : CD Projekt RED ha pubblicato una serie di nuove bellissime immagini di Cyberpunk 2077. Inoltre Nvidia ha condiviso due nuovi screenshot che mostrano gli effetti del ray tracing all'interno del gioco.Cyberpunk 2077 utilizzerà un nuovo motore grafico, il RED Engine 4. In quanto tali, questi ultimi screenshot mostrano le immagini che i giocatori dovrebbero aspettarsi dal gioco stesso.CD Projekt RED e Nvidia hanno dichiarato che RTX migliorerà in ...

