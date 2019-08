Maltempo, nubifragio in città: allagamenti a PirriTemporale colpisce Pirri, allagamenti in ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la trattativa che resuscita i vecchi ministri : tra loro Orlando e Padoan : La trattativa tra Pd e M5s prosegue a singhiozzo. Si ferma di notte a Palazzo Chigi, riparte nel pomeriggio. Ma gli aspiranti alleati sono ancora lontani dal trovare una quadra. Soprattutto sulla squadra di governo. Perché i dem accusano Luigi Di Maio e la sua bulimia di poltrone. Il capo politico g

La 19enne trovata in un campo si è suicidata : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - Si sarebbe suicidata ingerendo psicofarmaci la 19enne il cui corpo è stato trovato lunedì pomeriggio da un agricoltore in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Alle spalle, una situazione familiare complicata e una storia di abusi subiti dall'allora conviven

Agenda digitale - a Palazzo Chigi nasce il dipartimento per la modernizzazione del Paese con le nuove tecnologie : Due giorni fa, dal G7 di Biarritz, Giuseppe Conte aveva individuato tra le priorità in Agenda l’esigenza di “governare processi complessi come la trasformazione digitale“. E lo stesso giorno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto – varato dal cdm a giugno ma rimasto finora in standby – che istituisce a Palazzo Chigi il nuovo dipartimento per la trasformazione digitale incaricato di supportare il ...

Crisi - Calenda : “Lascio il Pd - partito a pezzi. Rifiuto l’accordo col M5s”. E annuncia : “Rafforzo Siamo europei - serve nuova classe dirigente” : Carlo Calenda lascia il Pd. E lo fa con una lettera inviata al segretario dem Nicola Zingaretti e al presidente Paolo Gentiloni. “Rifiuto l’accordo con chi cavalca le peggiori pulsioni antipolitiche e cialtronesche, cioè col M5s“. Poi, al termine del video, ha annunciato: “Rafforzo Siamo europei, c’è bisogno di una nuova classe dirigente”. L'articolo Crisi, Calenda: “Lascio il Pd, partito a pezzi. ...

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo aver concluso il primo ciclo di chemioterapia : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia. L’allenatore del Bologna era stato ricoverato a metà luglio ed è stato dimesso “in buone condizioni generali”, spiega il policlinico.Dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola fanno ...

Tiberio Timperi - la verità sul rapporto con Francesca Fialdini : Li avevamo lasciati nello stesso studio e pur continuando a lavorare nella stessa azienda, da settembre Tiberio Timperi e Francesca Fialdini avranno due programmi diversi. Si sa da tempo che la coppia professionale Timperi-Fialdini si è rotta e che a partire dalla prossima stagione televisiva le strade dei due ex conduttori de La vita in diretta si divideranno. Mentre infatti lui tornerà a Unomattina in Famiglia, lei avrà una nuova trasmissione. ...

Uomini e Donne Over : Noel Formica scrive una dedica a Stefano? : Noel Formica del Trono Over romantica sui social: c’entra Stefano Torrese? Stefano Torrese e Noel Formica, circa un mese fa in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, hanno annunciato di aver deciso di iniziare a frequentarsi non più come semplici amici, scoprendo di avere un feeling davvero molto forte. Ma come starà andando questo loro rapporto? Al momento non è dato saperlo, ma l’ultimo post scritto da Noel di ...

La 19enne trovata in un campo si è suicidata : Milano, 28 ago. (AdnKronos) – Si sarebbe suicidata ingerendo psicofarmaci la 19enne il cui corpo è stato trovato lunedì pomeriggio da un agricoltore , in provincia di Varese. Alle spalle, una situazione familiare complicata e una storia di abusi subiti dall’allora convivente della madre quando era una ragazzina. A 48 ore dalla scoperta del cadavere è questo il quadro tracciato dalla polizia di Busto, che sta indagando sulla ...

Milan - quasi superata quota 30 mila abbonati : milan abbonati 2019 2020 – Prima gara stagionale a San Siro per il milan, che sabato pomeriggio – alle 18 – affronterà il Brescia in un match valido per la seconda partita di campionato. I rossoneri cercano il riscatto dopo la sconfitta di Udine, e lo faranno di fronte a un pubblico che dovrebbe superare […] L'articolo milan, quasi superata quota 30 mila abbonati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. oro epico per Agbegnenou nei -63kg! Muki beffa Casse nei -81kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 La DIRETTA LIVE di oggi da Tokyo si chiude qui. Giornata nera per l’Italia ma lo spettacolo non è mancato. Grazie per la cortese attenzione. A domattina 14.01 Iniziano le premiazioni mentre la giornata si conclude 13.59 Successo di grande intellingenza per Muki che sorprende in due occasioni Casse, prima con l’1-0, quindi con l’IPPON 13.57 Muki passa in vantaggio ed è ...

Le azioni di Activision Blizzard sono in rialzo dopo l'avvio di World of Warcraft Classic : Activision Blizzard ha attualmente registrato un aumento delle azioni del 6% dopo che World of Warcraft Classic è apparso su Twitch ed i vari social diventando in poco tempo virale.Sulla piattaforma streaming, il gioco ha registrato la bellezza di 1,1 milioni di spettatori. Non solo World of Warcraft è diventato l'eroe di Twitch, ma anche su Twitter è apparso tra le tendenze. Oltre a questo, gli utenti interessati al gioco hanno dovuto aspettare ...

Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio oggi pomeriggio secondo ed ultimo giorno del nuovo giro di consultazioni al Quirinale inizia alle 16 il Partito Democratico poi alle 17 Forza Italia alle 18 la lega è alle 19 il MoVimento 5 Stelle il Quirinale si atterra alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari fanno sapere dalla presidenza della Repubblica Intanto ...

Damascelli : L’ego smisurato di Conte - che esulta sguaiato e irriconoscente contro il Lecce : Antonio Conte allenatore non può essere Contestato, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Ma il tecnico ha una faccia “opaca e amara”, non del tutto positiva, da evidenziare. Su qualsiasi panchina si sia seduto ha sempre celebrato i gol delle sue squadre con atteggiamenti plateali e seguito gli errori con grande rabbia. E’ un modo per scaricare la tensione e ricevere il favore dei tifosi. Però il modo in cui ha esultato per i ...

Emma Marrone : nuova paparazzata con Nikolai e copertina del singolo 'Io sono bella' : Il mese di agosto, Emma Marrone l'ha vissuto all'insegna delle novità: oltre alle sempre più insistenti voci su un nuovo amore, la cantante freme nell'attesa che esca il suo nuovo singolo, un brano che Vasco Rossi ha scritto per lei. Nella giornata di oggi, infatti, sono state pubblicate sia le foto che i paparazzi hanno fatto alla salentina con Nikolai Danielsen, che la copertina della canzone che sarà disponibile dal 6 settembre. Emma e il ...