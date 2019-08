Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Nessunatv per il rigore di. La caduta del belga – spiega Repubblica – è già stata giudicata televisivamente dal Var dunque non c’è nient’altro da vedere. L’attaccante giocherà regolarmente la partita di sabatola Juventus. A pagare in qualche modo le spese di quanto accaduto in campo, sabato sera, saranno solo gli arbitri che hanno commesso l’errore. Per la gara del Franchi, come scrive il Corriere dello Sport, la Procura federale ha aperto unsolo per ia fine garaAncelotti e i. L'articolotv perper iilNapolista.

napolista : Niente prova tv per #Mertens. #Pecoraro apre fascicolo per i cori contro i napoletani La caduta del belga è già sta… - Mikstorm2 : @Makoi27 @PieroLadisa @zioerny @lesmo27 @entropia2009 Prova a vederla al contrario, con frizione cambio manuale che… - Felice57404544 : @RoccoDigi @andr900 Fino a prova contraria l'Italia non ha chiesto nulla a Salvini e niente a nessuno....tutta colp… -