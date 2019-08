Diabete mellito sotto controllo continuo via smartphone

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) A cura di Claudio Tubili, responsabile della UOSD Diabetologia dell’Ospedale S. Camillo–Forlanini e presidente regionale ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) e Ugo Di Folco, biologo nutrizionistaIldi tipo 1 è una malattia autoimmune causata da anticorpi che attaccano le cellule Beta del pancreas deputate alla produzione di insulina. La mancanza di questo ormone ne rende necessaria la somministrazione dall’esterno per viacutanea, essendo questo inattivato se assunto per bocca. Le persone contipo 1 in Italia sono oltre 300.000, e per la somministrazione dell’insulina utilizzano penne o microinfusori; il dosaggio deve essere attentamente calibrato dal medico e dallo stesso paziente allo scopo di contenere l’elevazione glicemia postprandiale e di evitare l’ipoglicemia, evento fastidioso e rischioso, ...

