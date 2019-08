Brasile: "Macron pensi a Notre-Dame"

Nel rifiutare lo stanziamento del G7 di 20 mln per contrastare gli incendi in Amazzonia, ilha lanciato un nuovo attacco al presidente. "Apprezziamo l'offerta, ma forse quelle risorse sono più utili per il rimboschimento dell'Europa", ha detto il capo di gabinetto del presidente brasiliano,Onyx Lorenzoni. Certo "senon può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che è un sito del patrimonio mondiale,cosa può insegnare al nostro Paese?", ha aggiunto riferendosi al rogo di.(Di martedì 27 agosto 2019)