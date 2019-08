Assalito da uno sciame d’api va in choc analfilattico | morto a 66 anni Francesco Ruini

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019), noto apicoltore reggino e tra i fondatori di Conapi, èper unoanafilattico dopo essere stato aggredito da unod'api. La tragedia si è verificata in Ghana, dove l'uomo, 66, si trovava in missione umanitaria per insegnare i segreti del mestiere alla popolazione locale.

leggoit : Muore assalito da uno sciame di #api mentre insegna il mestiere di apicoltore - CaliLondrista : RT @PauloLondraITA: Paulo ha girato uno spot pubblicitario al Terminal de Ómnibus 2 de Córdoba capital. Ma é stato assalito dai fan e si é… - parmapress_24 : Berceto - Assalito da uno sciame di vespe: postino in ospedale - -