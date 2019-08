Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - Con la tradizionale processione in mare del simulacro d’argento di San Vito e il lancio della corona di alloro nelle acque per onorare le vittime del mare, si è concluso ieri adel Vallo (Trapani) il Festino per il Santo Patrono. "La processione e la benedizione

StraNotizie : Migranti: vescovo Mazara, 'non appiattirci su slogan di facile impatto' - MazaraNews : Mazara. Festino San Vito, il Vescovo: «Riconciliarci con il Meditterraneo». Il monito di Mogavero: «Non appiattirci… - MarioPeracchio : RT @RescueMed: 'Tornate in frontiera per soccorrere quanti cercano di raggiungere approdi di speranza, che li ripaghino di persecuzioni, in… -