Uccide un ragazzo con una pugnalata e confessa il delitto su Facebook

Ragazzo di 16 anni Uccide la madre - i nonni - i fratelli di 4 anni e poi si toglie la vita : «Non voleva essere il loro babysitter» : Ha massacrato la sua famiglia con un’accetta e poi si è tolto la vita . Timur Kimaletdinov, 16enne di Patrikeevo, nella Russia occidentale, ha agito di notte colpendo con un’accetta la mamma Marina, i suoi fratelli , due gemellini di 4 anni e i nonni . Dopo la strage familiare si è tolto la vita dopo essersi arrampicato su una torre per telecomunicazioni. Prima di commettere il terribile delitto ha però scritto una nota, come riporta ...

