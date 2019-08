LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 5-6 | l’americano andrà a servire

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Servizio e dritto potentissimi die l’americano conferma il vantaggio 2-3 Altro errore non forzato die stavolta si ribalta la situazione:guida con un mini break di vantaggio nel tie-break del terzo set 2-2 Con il dritto sbaglia, un colpo non certo impossibile. Mini break che sfuma 2-1!!! Grande accelerazione con il dritto lungolinea e mini break in questo tie-break del terzo set 1-1 A rete è una sentenza, dopo un servizio molto potente 1-0 NUMERO DI!!! Cross strettissimo di dritto di Fabio e primo punto per lui in questo tie-break C’E’ IL CONTROBREAK!!!! Grande risposta d’incontro con il rovescio die si va al tie-break nel terzo set 0-40 TRE PALLE DEL CONTROBREAK!!spara out il suo dritto e ci sono tre chance per il ligure 0-30 Ancora ...

zazoomnews : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: lunedì 26 agosto risultati in tempo reale. Male Fognini e Lorenzi. Djokovic in… - zazoomnews : LIVE Fognini-Opelka US Open 2019 in DIRETTA: 0-1 nel primo set - #Fognini-Opelka #DIRETTA: #primo - zazoomnews : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: lunedì 26 agosto risultati in tempo reale. Fognini e Lorenzi chiamati a rimont… -