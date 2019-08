LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 2-3 | americano avanti di un break e

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE altro errore die il ligure perde il servizio a zero. Momento davvero complicato per il n.1 azzurro in grande difficoltà. 3-2 pernel secondo set e in vantaggio di un0-40 Tre palleper, bruttissima palladie comoda chiusura dell’0-30 Doppio fallo diche fatica a trovare l’impatto giusto con la palla 0-15 Rovescio incrociato lungo diche sembra poco reattivo 2-2 nel secondo set, decimo ace perandrà a servire per portarsi nuovamentenel punteggio 40-0 Ottimo attacco con il dritto anomalo die chiusura a rete senza problemi 30-0 Ace centrale di(n.9 della partita) 15-0 Servizio e dritto lungolinea diche sfrutta untroppo indietro in risposta 2-1 pernel secondo set con una splendida prima ...

