Hai presente Tripoli?

Margherita in radio e negli store con il terzo singolo “Hai presente” : ALL MUSIC NEWS Margherita in radio e negli store con il terzo singolo “Hai presente” “Hai presente” è il terzo singolo di Margherita Pettarin, una canzone diversa rispetto a quelle scritte fin ora, dal punto di vista del testo e di ciò che l’artista vuole trasmettere, non più solo attraverso le parole ma anche tramite immagini reali. “Questo pezzo parla di un amore in cui immaginazione, arte e forza caratteriale sono i punti cardinali di quello ...