G7: commercio aperto,giusto.Riforma Wto

"Il G7 è impegnato per unmondiale" e punta "alla stabilità dell'economia mondiale", perciò intende "cambiare profondamente" il Wto. Così la dichiarazione finale del G7, tenutosi a Biarritz, in Francia. Riguardo alla questione di Hong Kong,il G7 ribadisce l'importanza della "dichiarazione sino-britannica del 1984" e chiede di "evitare la violenza". Sulla crisi ucraina,annunciato a settembre un vertice Germania-Francia con i leader ucraini e russi.Appello, inoltre, a una conferenza con tutte le parti in Libia.(Di lunedì 26 agosto 2019)