Fonte : gossipetv

(Di lunedì 26 agosto 2019) Giovannia parlare di, sua exdi UeD, che a breve sarà impegnata in Temptation Island Vip: “Rispetto”tornerà protagonista in tv a breve, partecipando assieme al compagno Pago all’edizione vip di Temptation Island. Su di lei, nelle scorse ore, èto a parlare Giovanni, suo ex … L'articolosu, sua exdi UeD: “Rispetto” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Conversano torna su Serena Enardu, sua ex storica di UeD: “Rispetto” - dovecavolo : Bari: Imaginaria, torna a Conversano il festival del cinema d'animazione - gchiaa : RT @creTania_: Se Giovanni Conversano torna a riprendersi Serena Enardu perdonerò a Maria tutte le cappellate degli ultimi anni #temptation… -