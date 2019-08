Mattarella ricorda il terrorismo delle SS e delle Brigate Nere a Fivizzano

Quirinale : domenica Mattarella e Presidente Germania ricordano eccidi Fivizzano : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – (di Sergio Amici) Un’altra tappa lungo un percorso comune intrapreso da Italia e Germania , attraverso i massimi vertici istituzionali, per rafforzare una memoria condivisa, pietra basilare sulla quale fondare e rafforzare la costruzione di “un’Europa della libertà contrapposta all’Europa della prevaricazione”, rinsaldando il legame fra popoli e Paesi, “unico antidoto al ...

Quirinale : domenica Mattarella e Presidente Germania ricordano eccidi Fivizzano (2) : (AdnKronos) – Il Comune di Fivizzano è decorato della Medaglia d’Oro al Merito civile e della Medaglia d’Argento al Valor militare per il contributo all’attività partigiana e per l’immenso sacrificio della sua popolazione nel periodo 1943-1945. Furono oltre 400 i caduti civili che trovarono la morte per mano della violenza nazi-fascista nelle stragi prima a Mommio, il 4-5 maggio del ’44; poi a Bardine di ...