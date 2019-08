LubianaRestaini : E' partito l'evasometro, lo strumento per scovare chi non paga le tasse - Video Tgcom24 - infoiteconomia : È partito 'l'evasometro': il Fisco a caccia di furbetti - finanza24 : fisco partito “l’evasometro”: il Fisco a caccia di furbetti -

(Di domenica 25 agosto 2019) Un algoritmo incrocia i movimenti bancari dei contribuenti con i redditi comunicati al fisco. Già utilizzato per le aziende, ora verrà impiegato anche per i privati cittadini

Dalla Rete Google News

TGCOM

Ad agosto è entrato in azione l'evasometro, lo strumento dell'Agenzia delle Entrate per stanare gli evasori fiscali. Già utilizzato per scovare le aziende che non ...