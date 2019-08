Chris Brown papà per la seconda volta | Ammika Harris aspetta un maschietto

Chris Brown con Justin Bieber e Ink in Don’t Check On Me - il nuovo singolo anticipa l’album Indigo : Chris Brown con Justin Bieber e Ink nel nuovo singolo dal titolo Don't Check On Me, che anticipa l'album Indigo. Chris Brown ha annunciato il nuovo disco di inediti negli scorsi mesi, anticipando che avrebbe contenuto diverse collaborazioni. Dopo aver svelato la collaborazione con Drake sulle note di No Guidance, Chris Brown pubblica il singolo con Justin Bieber e Ink dal titolo Don't Check On Me, da oggi disponibile ovunque. Scritta da ...