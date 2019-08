Bando Marina Militare VFP1 2020 | inoltro domande fino a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Il vice direttore generale in accordo con il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto ha indetto undi reclutamento per l'annodestinato a duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un annoda collocare nelladi concorso aIl Ministero della Difesa ha emanato unper ilper arruolare 2.200 volontari in ferma prefissata di un annoda dislocare nella. Per il corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) sono 1.400 unità di personale così ripartiti: per l'ambito d'impiego navale 1.090; per il compartimento d'impiego anfibi 120; per il reparto d'impiego incursori 60; per la divisione d'impiego palombari 30; per la sezione d'impiego sommergibilisti 40; per il distretto d'impiego componente aeromobili 30. Per il corpo delle capitanerie di porto (CP) sono 800 unità di personale così ...

