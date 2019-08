US Open 2019 | analisi del tabellone maschile Djokovic e Federer in rotta di collisione

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) Nuovi US, nuove chance pere Nadal di raggiungere traguardi che fanno sognare una larga fetta di appassionati di tennis, rinnovate possibilità per le aspiranti future star e per gli uomini più in forma del momento di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi della racchetta. Andiamo a vedere un po’ meglio l’intero. PRIMO QUARTO Siamo nella zona comandata da Novak. Il serbo esordisce nel pomeriggio di lunedì contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, per poi eventualmente affrontare l’americano Sam Querrey (che lo sconfisse a Wimbledon nel 2016) al secondo turno, se l’argentino Juan Ignacio Londero è dell’opinione. Di problemi, in realtà, non dovrebbe averne almeno fino agli ottavi, dove potrebbe trovare il sudafricano Kevin Anderson o lo svizzero Stan Wawrinka, che peraltro sarà il primo, complicatissimo ...

ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… - c_appendino : ?? L' #Amazzonia sta bruciando al ritmo di 3 campi da calcio ogni minuto. Ancora una volta, quella che dovrebbe esse… - Eurosport_IT : Bravissimo Jannick #Sinner! Il giovane altoatesino supera alla grande l'ultimo turno di qualificazione ed entra nel… -