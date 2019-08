Gazzetta | Icardi non gioca

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Non c’è orami nulla di nuovo da scrivere sul capitolo. È oramai un dato di fatto che l’argentino non voglia muoversi da Milano, ma lo è ancora di più che l’Inter non lo voglia. Ne è l’ennesima riprova il fatto che Mauro non è stato convocato per la prima di campionato contro il Lecce. Nessuna sorpresa ovviamente, ma, come scrive ladello Sport, la sorpresa potrebbe essere dove giocheràl’anno prossimo, perché restando così le cose non giocherà, parola di Antonio Conte. E se altre società hanno fatto dietro front e ripensato alle proprie decisioni, vedi la Juve su Dybala o il Real su Bale, i nerazzurri nn hanno intenzione di tornare sui propri passi e concedere nessuna possibilità aL’inserimento di Mauro nella lista dei 25 per la Serie A è una sorta di atto dovuto per evitare eventuali strascichi legali con il ...

