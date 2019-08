Libero | Ronaldo non divora i difensori avversari ma i suoi compagni di reparto

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) Si immaginava che dell’arrivo diavrebbe beneficiato tutta la Juve e invece, scrive Federico Strumolo su, si è registrato l’effetto contrario. “Cristianonon ha affatto aiutato idi, anzi: li ha distrutti”. Il problema è che la presenza in campo di CR7 costringe ia lavorare di più. Come ha ammesso lo stesso Sarri, infatti, il portoghese, in campo, fa un po’ quello che vuole. Il che va bene se segna gol che risolvono le partite, ma se lui è lasciatodi muoversi come preferisce, agli altri nove giocatori sarà chiesto di fare un lavoro più duro. “Perché se hai un elemento che rinuncia alla fase difensiva per essere più lucido in quella offensiva, significa che gli altri dovranno essere più concentrati nella fase di non possesso e spendere quindi più energie”. Il risultato è che nell’ultima ...

napolista : Libero: #CR7 non divora i difensori avversari ma i suoi compagni di reparto Le punte al suo fianco falliscono perch… - SiamoPartenopei : Libero contro Ronaldo: 'Ha distrutto Higuain e altri due grandissimi attaccanti della Juventus!' - SiamoPartenopei : Libero distrugge Cr7: 'Ronaldo si divora i compagni. Le punte al suo fianco falliscono' -