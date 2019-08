Incontro Zingaretti-Di Maio

Incontro fra Di Maio e Zingaretti : Si è svolto stasera a Roma un Incontro fra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico M5s porta al tavolo del segretario del Pd i due punti chiave per il Movimento 5 stelle affinché la trattativa decolli: il taglio dei parlamentari entro settembre e l’irrinunciabilità a Giuseppe Conte nel ruolo di presidente del Consiglio. Richieste accolte con freddezza da parte del Pd: così non si chiude.Fonti vicine ...

Incontro in corso fra Di Maio e Zingaretti : E’ in corso a Roma un Incontro fra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico M5s porta al tavolo del segretario del Pd i due punti chiave per il Movimento 5 stelle affinché la trattativa decolli: il taglio dei parlamentari entro settembre e l’irrinunciabilità a Giuseppe Conte nel ruolo di presidente del Consiglio.

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’Incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

