Gamescom 2019 | Dying Light 2 - anteprima

Gamescom 2019 : Final Fantasy VII Remake - prova : Passano i mesi, passano gli anni, ma le emozioni e l'aspettativa dietro il Remake della leggendaria settima Fantasia Finale non accennano a smorzarsi. Il director Tetsuya Nomura ha già discusso negli scorsi mesi come, secondo lui, il progetto sia stato "annunciato troppo presto": anche e soprattutto a causa delle forti voci di corridoio che avevano iniziato a girare, il rischio di leak era diventato troppo alto e per questa ragione l'azienda ha ...

Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 : tra i nuovi giochi 'Destiny 2' : Google Stadia da mesi si trova sul podio delle news proprio per un motivo, ovvero è la prima piattaforma che permette lo streaming di giochi ad risoluzione altissime e con un input lag minore. Per i giocatori, sopratutto per coloro che si trovano nel lato competitivo, serve avere un input lag quasi inesistente ovvero il tempo di risposta della macchina al comando di un giocatore: di conseguenza se l'input lag è minore il giocatore potrà giocare ...

Gamescom 2019 : Shenmue III - prova : Quando sento parlare di Shenmue, un brivido scorre inevitabilmente lungo la mia schiena. Sotto un certo punto di vista, infatti, il capolavoro di Yu Suzuki fu un mio primo assaggio di ciò che sarebbero stati gli open world in futuro. Ricordo che rimasi affascinato dalle vicende di Ryu e da quel paesino in cui si muoveva, con abitanti che parevano dotati di vita propria. Ricordo anche che mi divertivo a pedinarli per vedere se si comportavano ...

Gamescom 2019 : FIFA 20 - prova : Puntuale come ogni anno, eccoci a poco più di un mese dall'appuntamento con il blockbuster del calcio videoludico. Dopo la consueta presentazione in quel di Los Angeles, EA si appresta ad azzannare nuovamente il mercato videoludico con FIFA 20, forte del successo commerciale straordinario di un predecessore che non ha comunque mancato di dividere i fan per alcune criticità.Su tutte, lo spirito eccessivamente conservativo delle incarnazioni degli ...

Gamescom 2019 : Ghost Recon Breakpoint - prova : "Sarà la volta buona?". Questa è la domanda che mi pongo ogni volta che mi approccio a un Ghost Recon, una serie che a dispetto di Assassin's Creed non ha mai saputo fare quel piccolo passo capace di tramutarla da una buona licenza a qualcosa di realmente imperdibile.Un esempio credo sia Ghost Recon Wildlands, l'ultimo capitolo della serie: bello graficamente e divertente da giocare, inizialmente sembrava una bomba. Poi, non appena ci si ...

Gamescom 2019 : Project x Cloud - prova : Dopo Sony e Google, Microsoft non poteva certo mancare l'appuntamento con l'avveniristica visione del gaming legata al Cloud e scissa dal concetto di hardware nella maniera convenzionale in cui lo si è sempre inteso.Project X Cloud, presentato lo scorso anno ed atteso al varco dei primi global test per la fine di questo 2019, è la risposta della casa di Redmond a PlayStation Now e, soprattutto a Google Stadia. Un catalogo di oltre 3.500 titoli ...

Gamescom 2019 : Marvel's Avengers - prova : L'attesa creatasi attorno al chiacchieratissimo Project Avengers, nome ufficiale Marvel's Avengers, è stata di quelle importanti. Vuoi per il peso di un franchise che tra fumetto e cinematic universe non ha bisogno di presentazione alcuna, e vuoi per le importanti, per quanto inedite, firme dietro al progetto di sviluppo: Crystal Dynamics e Square Enix. Mostrato in chiusura di conferenza da Square Enix stessa in quel dell'E3, ad onor del vero ...

Gamescom 2019 : Gears 5 - prova : A fronte di una data di lancio pressoché prossima (10 settembre), la mole di informazioni che si è susseguita negli scorsi mesi in merito a Gears 5 è copiosa. Con la palla nelle sapienti mani del team The Coalition, la seconda trilogia del franchise si è instradata su buoni binari grazie ad un Gears of War 4 che si è fatto forte di un restyle nel complesso vincente e di una formula ampia sotto il profilo della varietà di contenuti. Con Gears 5, ...

Death Stranding : finalmente i video ufficiali della Gamescom 2019 con i sottotitoli in italiano : Il gran finale del Gamescom Opening Night Live ha avuto per protagonista l'attesissimo Death Stranding e l'iconico Hideo Kojima che per l'occasione è salito sul palco dell'evento presentato dall'amico Geoff Keighley.Kojima ha sfruttato l'occasione per presentare due nuovi approfondimenti sui personaggi di Mama, Deadman e sui Bridge Baby ma anche per mostrare anche qualche nuova sequenza di gameplay. Ora possiamo finalmente mettere le mani sui ...

Gamescom 2019 : Darksiders : Genesis - anteprima : Bisogna ammetterlo, THQ Nordic allo scorso E3 è stata capace di sorprenderci. Quando tutti si aspettavano il lancio dell'ennesimo capitolo della sua serie di maggior successo, ecco l'annuncio a sorpresa: Darksiders sì, ma non 4. Piuttosto, Darksiders: Genesis.Superato lo spiazzamento iniziale, l'idea è meno balzana di quanto non sembri. Innanzitutto, su Metacritic Darksiders 3 si è attestato sul 70 in versione PC e addirittura 64 in versione ...

Shenmue III : Nuovo Trailer alla Gamescom 2019 : Deep Silver e Ys Net hanno oggi svelato il Trailer ufficiale della Gamescom di Shenmue III. Il Trailer “A Day in Shenmue” permette di dare un’occhiata al dettagliato mondo di Shenmue III e all’elettrizzante fighting system che consente ai giocatori di controllare le abilità di Kung Fu di Ryo! Shenmue III è il sequel dei classici di successo Dreamcast Shenmue (1999) e Shenmue II (2001). ...

Bee Simulator : La Co-operativa si mostra alla Gamescom 2019 : Nella settimana della Gamescom, BIGBEN e Varsav Game Studios sono lieti di svelare un nuovo video gameplay di Bee Simulator. Il video mostra come poter spendere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici in tante differenti modalità di gioco: collabora o competi con un massimo di quattro giocatori. Osserva il mondo attraverso gli occhi di un’ape in Bee Simulator! In un ambiente ispirato ...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat sfreccia in 7 minuti di video gameplay : Need for Speed Heat è stato ufficialmente annunciato pochi giorni fa con un trailer cinematografico che, però, non ci ha svelato nulla riguardo al gameplay.Gli sviluppatori avevano confermato che il titolo si sarebbe mostrato in azione alla Gamescom 2019 e, a quanto pare, le promesse sono state mantenute.Infatti, il gameplay del titolo si è finalmente mostrato in un video di 7 minuti pubblicato da IGN. Nello specifico, il filmato ci presenta ...

Gamescom 2019 : Chernobylite torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer dedicato alla storia : Chernobylite è il nuovo gioco survival horror sviluppato da The Farm 51, studio che probabilmente ricorderete per Get Even, ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl.Lo studio è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 con un nuovissimo trailer. Invece di concentrarsi sugli spettri che aleggiano nella Zona di Esclusione, questa volta il video si focalizza sull'obiettivo del giocatore di trovare la ...