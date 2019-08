Google per mesi ha pubblicato un numero sbagliato per un suo servizio di consulenza

Se Google dice di sapere di cosa è morto Buttarelli (ma non la notizia non è pubblica) : Il motore di ricerca restituisce una risposta secca sul decesso del Garante europeo della protezione dei dati. Non ci sono, però, pagine che confermano che sia corretta e il diretto interessato e la famiglia non hanno mai avuto intenzione di rendere la notizia pubblica

Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android : Google Lens è disponibile in Google Assistant, Google Foto e Google immagini sul web, se state navigando su dispositivi mobili, ma ora sembra che Google aggiungerà un collegamento a Lens in Google Chrome per Android. Quando la funzione sarà disponibile, aprendo il menu contestuale per qualsiasi immagine Chrome per Android mostrerà l'opzione Cerca con Google Lens al posto di Cerca questa immagine su Google. L'articolo Google prepara la ricerca ...

Google Messaggi ora vi fa eliminare più messaggi per volta - finalmente : Google messaggi mette una pezza a una grossa mancanza con l'aggiornamento 4.7, già disponibile al download dal Google Play Store da qualche ora. L'articolo Google messaggi ora vi fa eliminare più messaggi per volta, finalmente proviene da TuttoAndroid.

Fong Fei Fei - chi è e perché Google la celebra il 20 agosto : Google dedica quest'oggi, 20 agosto, un Doodle in omaggio di una famosissima cantante taiwanese, Fong Fei Fei, molto celebre in Estremo Oriente. Era nata 66 anni fa, il 20 agosto 1953 a Taoyuan, una città dell'isola di Taiwan. Il vero nome era Chiu-luan Lin, mentre Fong Fei Fei era il nome d'arte). È stata una delle più maggiori pop star taiwanesi grazie a un repertorio di canzoni d'amore melodiche associate a uno stile e acconciatura ...

Iniziata la migrazione degli account Nest a Google per aumentare la sicurezza : Il colosso di Mountain View sta avviando la migrazione degli account Nest a Google e un aggiornamento dei client consente di effettuare tale passaggio L'articolo Iniziata la migrazione degli account Nest a Google per aumentare la sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Fong Fei-Fei : chi è e perché Google le dedica un doodle : Oggi, 20 agosto 2019, Google celebra con un doodle una famosissima cantante taiwanese, Fong Fei-Fei, molto famosa in Estremo Oriente. E’ nata 66 anni fa, il 20 agosto 1953 a Taoyuan, una città dell’isola di Taiwan. Il suo vero nome era Chiu-luan Lin ed era una delle più grandi pop star taiwanesi, nota per le sue canzoni d’amore melodiche, il suo stile e i cappelli che portava. Fong Fei-Fei era infatti soprannominata la ...

Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a causa della privacy : Google ha capito che è meglio prevenire che curare e le preoccupazioni sulla privacy legate al suo servizio Mobile Network sono bastate a farlo chiudere, per evitare eventuali ripercussioni legali. L'articolo Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a causa della privacy proviene da TuttoAndroid.

Cyperpunk 2077 confermato anche per Google Stadia : Potremo mettere le mani sull'attesissimo Cyperpunk 2077 di CD Projekt RED anche senza possedere necessariamente una macchina da gioco. Il titolo è stato infatti confermato anche per Google Stadia, la piattaforma di gaming in streaming più popolare del momento, considerando quanto ha fatto parlare di sé dal momento della sua presentazione.Non è stata ancora fornita una data precisa di lancio, ma la notizia è senz'altro molto gradita per tutti gli ...

Fundo è il nuovo servizio di Google per incontrare virtualmente celebrità : Fundo è il nuovo interessante e originale progetto di Google parte dell’iniziativa Area 120 Incubator che si dedica a fan di celebrità di ogni tipo. Infatti, viene definito come meet-and-greet service ossia uno spazio dove poter incontrare una qualsivoglia personalità di spicco grazie a un sistema di videochat. Più di mille parole vale un esempio […] L'articolo Fundo è il nuovo servizio di Google per incontrare virtualmente ...

Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili : Android Q potrebbe introdurre sui Google Pixel un menù appositamente dedicato alla personalizzazione di stili, orologi, sfondi e quant'altro. L'articolo Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili proviene da TuttoAndroid.

Google testa le scorciatoie in Google Drive per ridurre le copie dei file : Come parte di una nuova beta, Google Drive sta ora testando la possibilità di creare collegamenti per ridurre le copie dei file che non rimangono sincronizzate. Saranno visibili a tutti coloro che hanno accesso alla cartella o all'unità mentre la creazione di un collegamento non avrà alcun impatto sulla condivisione dell'accesso. L'articolo Google testa le scorciatoie in Google Drive per ridurre le copie dei file proviene da TuttoAndroid.

La Ricerca Google aggiunge un pratico pulsante per la condivisione e il lancio di dadi a più facce : L'App Google ha recentemente aggiunto un utile pulsante di condivisione nella sezione Discover e nei risultati della Ricerca Google su Android. La Ricerca Google aggiunge inoltre un dado a più facce allo strumento incorporato "roll dice" , mentre tutti gli altri strumenti e giochi sono ora elencati in un carosello appena sotto. L'articolo La Ricerca Google aggiunge un pratico pulsante per la condivisione e il lancio di dadi a più facce proviene ...

Comprate un Google Pixel 3 sul Google Store entro il 30 settembre per ricevere 6 mesi di YouTube Music gratis : Google, in vista di queste ultime settimane calde dell’anno, lancia una promozione molto interessante che permette di acquistare i suoi attuali smartphone di punta, cioè Pixel 3 e Pixel 3 XL, con un gradito regalo. L'articolo Comprate un Google Pixel 3 sul Google Store entro il 30 settembre per ricevere 6 mesi di YouTube Music gratis proviene da TuttoAndroid.

Queste 10 funzionalità nascoste di Google Chrome per Android sono da provare! (video) : Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo dai possessori di smartphone Android, eppure ha tanti segreti che molti non conoscono. Ecco le dieci funzionalità nascoste di Google Chrome che non potete non conoscere! L'articolo Queste 10 funzionalità nascoste di Google Chrome per Android sono da provare! (video) proviene da TuttoAndroid.