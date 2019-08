Gli uomini che piacciono a Monica Bellucci | ' Il macho di un tempo non esiste più'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019)si confessa sulle pagine di Vanity Fair e parla degli, delle sue figlie Deva Cassel e Leonie Cassel, della maternità e della spiritualità. Un'intervista intensa e capace di svelare i lati più nascosti e intimi della bellissima attrice italiana.e gli: l'epoca delè finita Non ha più dubbisugli. Dopo due matrimoni alle spalle e due bellissime figlie, alle soglie dei 55 anni l'attrice italiana sente di poter affermare con sicurezza il cambiamento della figura maschile con l'avvento del nuovo millennio. Un cambiamento fisiologico che, però, può fare paura ad alcune donne. "Ildi unnonpiù, sarebbe una macchietta", sentenzia l'attrice a VanityFair facendo notare come non esista più l'uomo che guarda una donna per strada. Quasi come se ne avesse paura. E questo non va bene, secondo la, ...

