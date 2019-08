Prossime ore | attenzione ai forti temporali su parte del Nord

Open Arms - il pm di Agrigento sequestra la nave : sbarco dei migranti nelle Prossime ore : Svolta nel caso Open Arms: la procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l'evacuazione immediata dei profughi. La decisione è stata presa al...

Migranti : sequestro nave - naufraghi lasceranno Open Arms nelle Prossime ore : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - I naufraghi della Open Arms, appena il sequestro verrà notificato, potranno lasciare la nave. Dopo il gruppo di Migranti che si è gettato in mare sono rimasti a bordo meno di 100 persone, tra cui diverse donne. L'evacuazione dovrebbe iniziare già entro questa sera.

Open Arms - molti naufraghi si gettano in mare. La Spagna : soluzione in Prossime ore : Diversi naufraghi si stanno buttando a mare dalla Open Arms. A bordo la situazione è esplosiva. Intanto, il governo di

Temporali anche forti nelle Prossime ore al Nord - ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un campo di alta pressione ricopre la penisola, lasciando però spazio a deboli infiltrazioni in quota di aria più fresca di matrice atlantica sulle zone più settentrionali della...

Tempesta d’amore - Prossime puntate : un nuovo terribile tranello : Tempesta d’amore anticipazioni 19-24 agosto: Xenia si ferisce e viene ricoverata Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che nelle puntate della prossima settimana Xenia si ferirà in carcere appositamente. La donna verrà trasferita in ospedale e in questo modo inizierà ad attuare un piano malefico. La moglie di Christoph ruberà il cellulare di Michael, che sospetterà invece di Fabien. Nelle puntate dal 19 al 24 agosto di ...

Open Arms - l'ispezione a bordo conferma l'emergenza. Soluzione nelle Prossime ore : La visita sulla nave ordinata dalla Procura di Agrigento conferma una situazione sanitaria insostenibile. Domani le prime iscrizioni nel registro degli indagati con l'accusa di sequestro di persona. La Ocean Viking tra Linosa e Malta con 356 persone soccorse

Meteo Ferragosto - fresco e instabilità sull’Italia : temporali pomeridiani nelle Prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Giornata di Ferragosto particolarmente fresca in tutt’Italia: alle ore 12:00 non ci sono località che superano i +30°C nel nostro Paese, circostanza particolarmente rara per questa festività tipicamente estiva. Spiccano, per il fresco, i +24°C di Milano e Torino, +25°C di Genova, Venezia, Trieste, Termoli e Viterbo, i +26°C di Pescara, Ancona, Bologna e Messina, i +27°C di Roma, Bari, Foggia e Reggio Calabria. Niente male dopo ...

Allerta Meteo Ferragosto - avviso della protezione civile : violenti temporali nelle Prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Una saccatura in arrivo dall’Europa centrale determinerà, nelle prossime ore, condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ...

Allerta Incendi Sardegna : alto rischio per le Prossime ore : Confermata anche per mercoledì 14 agosto l’Allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi in Sardegna. L’avviso mantiene il codice arancione in quasi tutta l’Isola, ad eccezione del Logudoro e una parte della costa dell’Ogliastra (codice giallo). Il pericolo di roghi, dove sara’ necessario l’intervento della flotta aerea, è legato alla rotazione dei venti con l’ingresso da ...

Caldo - allerta rossa in Molise : alte temperature anche nelle Prossime ore : In Molise il Caldo torrido non accenna ad allentare la sua morsa. Alle 14 di oggi a Campobasso si sono registrati +36°C mentre in nottata la temperatura non è scesa al di sotto dei +24°C. anche per domani, 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta ‘rossa’ valido per tutta la regione. Per un po’ di sollievo bisognerà attendere mercoledì quando, secondo gli esperti, correnti da nord e ...

Torino - bomba d’acqua : alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Allerta gialla per le Prossime ore : Violenta bomba d'acqua a Chieri, in provincia di Torino, dove è bastata appena un'ora di pioggia torrenziale per mettere in ginocchio la città: una tempesta di grandine, acqua e vento che ha allegato le strade e scoperchiato diversi palazzi. Resta anche per le prossime ore l'Allerta gialla su numerose zone del Piemonte.Continua a leggere

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle Prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Il Mattino : Accordo raggiunto con Lozano. Nelle Prossime ore sarà del Napoli : L’Accordo con Lozano è già stato raggiunto quando è stato chiuso l’affare Manolas, poi il Napoli ha accantonato la cosa per tentare l’inseguimento a Pépé. L’affare è sfumato per le eccessive pretese degli agenti. Ora Raiola tenta di avere una sorta di risarcimento danni per aver visto il suo assistito parcheggiato per la scommessa del Napoli su un altro calciatore. L’Accordo Secondo quanto scrive il quotidiano, al ...