Messi o CR7 | di chi è il trono? Dilemma risolto | un algoritmo ha assegnato la corona

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato lo studio universitario che mette la parola fine alla domanda annosa del calcio moderno.o CR7?o CR7 – Questione chiusa, il sistema VAEP sancisce che l’argentino è il più bravo tra i due. “Meglio Cristiano Ronaldo o Leo? L’annosoche divide da anni gli appassionati di calcio potrebbe essere stato finalmente, a patto di prendere per buona la formula ideata dagli esperti informatici della KU Leuven University di Leuven, in Belgio, in collaborazione con gli olandesi della SciSports, per stabilire chi fra il portoghese e l’argentino possa ragionevolmente fregiarsi del titolo di “più bravo del mondo”.” Lo studio “Basandosi su un sistema di dati noto come Valuing Actions by Estimating Probabilities (VAEP), i ricercatori hanno analizzando ogni singola azione (quindi tiri, passaggi, ...

