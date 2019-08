Maltempo in arrivo sul Nord-Ovest

Intemporali e rovesci nelItalia. La Protezione civile ha emanato una allerta arancione sull'area-occidentale della Lombardia e giallo su alcuni settori di Lombardia e Piemonte per l'in serata di temporali e rovesci accompagnati da attività elettrica, locali grandinate,forti raffiche di vento Anche per domani l'allerta è arancione sulla zona-occidentale della Lombardia e gialla in altri settori della Lombardia, Piemonte, Toscana e Abruzzo.(Di mercoledì 21 agosto 2019)