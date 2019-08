Migranti | naufrago si getta in mare dalla Open Arms | recuperato dalla Guardia costiera

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Un uomo si èto in acquanavema è statosubito da una motovedetta della. È accaduto poco dopo le 8 di questa mattina. Domenica altri quattrosi eranoti in acqua e sono stati recuperati dai volontari della ong. Ieri sera altri 9sono stati fatti scendere per motivi di salute: uno di loro ha la scabbia e altri due sono stati ricoverati per accertamenti. Il ministro dei Trasporti DaniloToninelli intanto ha dato la disponibilità delle motovedette dellaal trasporto dei circa 100in Spagna, dopo il rifiuto della ong L'articolosiinproviene da Il Fatto Quotidiano.

pbenedettamanca : Open Arms, naufrago si getta in mare: recuperato da Guardia costiera - TV7Benevento : Migranti: naufrago si getta in mare da Open Arms, recuperato da Guardia costiera... - fisco24_info : Open Arms, naufrago si getta in mare: recuperato da Guardia costiera : Evacuati dalla nave altri 9 migranti. La on… -