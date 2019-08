Lady Diana | il fratello svela un retroscena sul funerale

La vita di Lady Diana diventa un musical a Broadway : Debutterà la prossima primavera lo spettacolo ispirato alla vita della Principessa del Popolo. Ma le recensioni dopo le...

Lady Diana - l’inquietante profezia di Grace Kelly : Una profezia inquietante e parole che si sono (tristemente) avverate: c’è tutto questo e molto altro nel primo incontro fra Grace Kelly e Lady Diana. Due principesse e due destini purtroppo simili: Grace e Diana erano entrambe bellissime, decise e con un grande futuro davanti, ma il fato aveva qualcosa di diverso in serbo per loro. La sorte, che le aveva portate a diventare fra le donne più invidiate della Terra, stava per giocargli un ...

Lady Diana - la “profezia“ amara di Grace Kelly : il concerto - le lacrime e l’avvertimento fatale per entrambe : Grace Kelly e Lady D. hanno indelebilmente segnato il 21° secolo con la loro indubbia personalità, le scelte di stile e di vita, la loro ribellione interna e, purtroppo, il senso di disagio che raramente le abbandonava: la Principessa di Monaco e quella del Galles avevano però delle profonde differenze nell’affrontare la vita di corte e la prima – abituata a spiccare sin da giovanissima – diede alla giovane futura moglie di Carlo un ...

Grace Kelly - profezia amara su Lady Diana : il concerto - le lacrime e l’avvertimento fatale per entrambe : Grace Kelly e Lady D. hanno indelebilmente segnato il 21° secolo con la loro indubbia personalità, le scelte di stile e di vita, la loro ribellione interna e, purtroppo, il senso di disagio che raramente le abbandonava: la Principessa di Monaco e quella del Galles avevano però delle profonde differenze nell’affrontare la vita di corte e la prima – abituata a spiccare sin da giovanissima – diede alla giovane futura moglie di Carlo un avvertimento ...

Meghan Markle e Harry omaggiano Lady Diana su Instagram (e commuovono) : Meghan Markle e Harry omaggiano Lady Diana su Instagram con un post che commuove i fan della Principessa del Galles. Sono trascorsi quasi 22 anni dalla tragica morte di Lady D, ma nessuno l’ha mai dimenticata, soprattutto i suoi figli William e Harry. In particolare il secondogenito assomiglia molto alla mamma scomparsa. Stesso sorriso, stesso amore per i bambini e un modo di fare molto amichevole. Harry è molto legato al ricordo della ...

Meghan Markle - omaggio a Lady Diana su Instagram : Se il principe Harry ha sempre sostenuto che sua madre Lady Diana fosse sua fonte di ispirazione, lo stesso può dirsi per sua moglie Meghan Markle, che su Instagram ha citato una massima della principessa del Galles: "Compi un atto casuale di bontà, senza aspettarti alcuna ricompensa, con la sicurezza che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te". Visualizza questo post su Instagram Words ...

Il Principe Harry e Meghan commuovono il web con una frase di Lady Diana : I Duchi di Sussex, il Principe Harry e la sua consorte Meghan Markle, in ricordo della cara Lady Diana, hanno postato sul loro profilo ufficiale di Instagram una frase scritta personalmente dalla Principessa de Galles. La frase è talmente emozionante che ha pervaso i follower di commozione. I Duchi di Sussex, il Principe Harry d'Inghilterra e la sua consorte Meghan Markle, alle soglie della data commemorativa dei 22 anni dalla morte ...

Harry e Meghan commuovono : il toccante gesto per Lady Diana : Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno ricordato Lady Diana tramite i social. Ecco che come Il Principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle formano la coppia più discussa della famiglia Reale d’Inghilterra. Spesso e volentieri, infatti, si sente parlare dei due e specialmente di Meghan grazie a delle sue decisioni ritenute molto […] L'articolo Harry e Meghan commuovono: il toccante gesto per Lady Diana proviene da ...

Lady Diana : Un bimbo di 4 anni sostiene di essere la sua reincarnazione : Billy Campbell sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana Billy Campbell, figlio del celebre conduttore australiano David Campbell sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana, morta in un incidente stradale il 31 agosto del 1997. Quando parliamo di reincarnazione, si intende la rinascita dell’anima, o dello spirito di un individuo, in un altro corpo fisico, […] L'articolo Lady Diana: Un bimbo di 4 anni ...

Lady Diana e le estati al mare con i figli - : Francesca Rossi Un insider ha raccontato le estati di Lady Diana, trascorse al mare con i figli, lontana dai doveri di corte e dai problemi con il principe Carlo Agosto è tempo di vacanza anche per la royal family. La regina Elisabetta preferisce da sempre Balmoral, dove trascorre l’intera estate, mentre i duchi di Cambridge hanno trovato la loro “isola felice” in quel di Mustique nei Caraibi. Se andiamo indietro nel tempo, però, ...

Meghan Markle o Kate Middleton? La rivelazione arriva dal Palazzo Reale : “Lady Diana avrebbe preferito lei” : Si può veramente dire che questa sia l’estate di Meghan Markle le cui notizie, nel bene e nel male, si rincorrono di ora in ora. Commenti positivi e critiche al veleno, elogi pubblici e indiscrezioni al vetriolo. Ma la moglie del Principe Harry è così: prendere o lasciare. E noi abbiamo provato a raccontarvela senza tralasciare nessuna delle sue mille sfumature. E così vi abbiamo parlato delle regole strette e severe e della dieta vegana del ...

"Meghan Markle sarebbe stata cool - secondo Lady Diana". Le parole dell’ex guardia del corpo - : Carlo Lanna Ci sarebbe stato un bel rapporto fra Meghan Markle e Lady Diana secondo quanto rivelato dall'ex guardia del corpo della Principessa del Galles Il popolo inglese ha un rapporto di odio e amore nei riguardi di Meghan Markle. È amata ma è anche criticata per le sue scelte e il carattere forte. Ha la regina dalla sua parte e, sicuramente, anche Lady Diana avrebbe approvato. La notizia pare essere fondata dato che, l’ex guarda ...

Lady Diana - la scena del bacio con Kevin Costner che in pochi conoscono : Lady Diana avrebbe dovuto recitare in un film insieme a Kevin Costner. Proprio così: la Principessa del Galles era stata contattata per interpretare il sequel di Guardia del Corpo, al quale aveva accettato di partecipare nonostante ci fosse una scena che la rendeva particolarmente nervosa. Avrebbe dovuto infatti scambiarsi un bacio con Kevin Costne…

Glielo hanno impedito! Lady Diana e il suo ultimo sogno con Kevin Costner : C’è un altro retroscena, uscito proprio in questi giorni, legato a Lady Diana, la principessa più amata del mondo. E anche quella con la storia più triste. È impossibile non guardare con un po’ di malinconia e rimpianto quegli splendidi occhi azzurri delle sue foto: la sua è stata una fine tremenda, su cui ancora si indaga e su cui, forse, non sappiamo tutta la verità. Un matrimonio infelice, le difficoltà a palazzo, fanno il resto.\\ E ogni ...