Il semaforo è rosso | alcuni pedoni attraversano e un poliziotto fa una cosa sconvolgente

Fonte : baritalianews

(Di martedì 20 agosto 2019) Una vicenda incredibile accaduta a Pilsen, nella parte occidentale della Repubblica Ceca . Per stradahanno attraversato nonostante ilfosse. Unche si trovava li e ha visto la scena ha deciso di intervenire ma in un modo assurdo: ha sparato con la sua pistola d’ordinanza. La notizia che è riportata dal quotidiano Pravo lï riferisce che ilnon ha ritenuto di adottare altra modalità che quella di usare la sua pistola sparando per aria. Ilnon aveva intenzione di colpire nessuno ma, un colpo ha raggiunto una macchina parcheggiata. La vicenda è incredibile tanto che la polizia ha aperto un’indagine interna per capireabbia spinto ilad agire in un modo così fuori luogo e pericoloso. Non si conoscono i risultati di questa indagini ma certamente ildovrà rispondere della sua condotta ai ...

enyalis85 : RT @nontelodicomai: Stavo guidando ad un certo punto starnutisco e con la potenza dello starnuto che succede? Mi sono cagata addosso? No, n… - LuciaCannoletta : Ma almeno Martina Ciontoli la pagherà la multa per essere passata con il rosso al semaforo? #LeIene - nontelodicomai : Stavo guidando ad un certo punto starnutisco e con la potenza dello starnuto che succede? Mi sono cagata addosso? N… -