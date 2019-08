Governo | Giorgetti | ‘con M5S esperienza chiusa’

Giancarlo Giorgetti "uomo chiave". Il Financial Times : "Governo Salvini con lui all'Economia" : La chiave è Giancarlo Giorgetti. I mercati internazionali digerirebbero senza problemi un "pericolosissimo" governo di Lega e centrodestra con l'attuale sottosegretario promosso a ministro dell'Economia. A sostenerlo non sono fonti Salviniane, ma il prestigioso Financial Times. Leggi anche: "Mi gio

Lo sfogo di Giorgetti : «Da mesi dicevo di staccare...» Salvini e l’idea di un Governo elettorale per sterilizzare l’Iva : Anche il Partito democratico oggi non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito la crisi

Giorgetti (Lega) : ‘Voto o Governo elettorale che eviti l’aumento dell’Iva’. Morra (M5s) : ‘Fidarsi di nuovo di Salvini sarebbe una follia’ : La voce circola nei corridoi da giorni. Il 20 agosto Giuseppe Conte è atteso per comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Dopo aver ascoltato cosa ha da dire, Matteo Salvini potrebbe tentare l’intentato: stringere un patto con Luigi Di Maio e ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del premier, in base a un’opzione venuta fuori nella serata di martedì, poche ore dopo la mossa del cavallo tentata dal segretario della ...

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o Governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per

Soluzione Giorgetti : "Voto a ottobre o Governo elettorale anti-Iva" : “Noi pensiamo ancora che possa prevalere il buon senso. Che ci siano le condizioni per andare al voto entro il 27 ottobre. Che un governo si insedi anche un mese dopo, a fine novembre, e appronti una manovra, intanto per congelare l’Iva. Lo ha già fatto Gentiloni nel 2017”. Così il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, in un’intervista a Repubblica in cui aggiunge che poi serviranno misure politiche, ...

"Elezioni a fine ottobre o un Governo elettorale per congelare l'Iva" dice Giorgetti : Elezioni entro il 27 ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso". Il rimando è a un fresco precedente, di appena due anni fa: "Che un governo si insedi anche un mese dopo, a fine novembre, e appronti una manovra, intanto per congelare ...

Governo M5S-PD? Fusaro : 'Fico - come Giorgetti - cavallo di Troia liberista' : Sono fasi concitate per la politica italiana. Da più parti si cerca di capire ciò che accadrà a stretto giro di posta. Se si andrà a votare o se sarà creata una nuova maggioranza. Il filosofo Diego Fusaro continua a manifestare attenzioni alle vicende che si evolvono e attraverso i suoi profili social non ha mancato di tirare qualche frecciata bipartisan. In particolare, nei suoi ultimi tweet, ha messo in parallelo due figure apparentemente ...

Salvini tira dritto e guarda oltre : "Il 20 sfiduceremo Conte - voglio un Governo con Giorgetti all'Economia" : Il leader della Lega: "Con noi non sono in discussione né quota 100 né gli 80 euro, ma sarà doveroso verificare il Reddito di cittadinanza"

Salvini : "Voglio Governo con Giorgetti all'Economia" : Da commissario europeo in pectore (si parlava della Concorrenza) a ministro dell’Economia, sempre in pectore: Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini ed eminenza grigia del Carroccio, diventerà il nuovo inquilino del Mef nel prossimo governo che il leader della Lega si propone di guidare, nell’alveo di un’alleanza di centrodestra i cui contorni restano da definire. Silvio Berlusconi non vuole la lista unica con ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

Crisi di Governo - Giorgetti attacca Conte : «Vuole rottura traumatica» : La Lega attacca Giuseppe Conte. «Mi sembra di aver capito che Conte non si voglia dimettere ma voglia andare a una conta in aula e questa è una rottura traumatica», così il...

Sport - il Cio contro la legge delega di Giorgetti : “Governo non può controllare il Coni”. Minaccia sospensione. Lega : “Andiamo avanti” : Il Comitato olimpico internazionale si schiera contro le legge deLega sullo Sport voluta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che è all’ordine del giorno dei lavori del Senato di oggi. In una lettera indirizzato al Coni, il Cio scrive che il governo non può avere “un ‘controllo’ specifico” sugli enti che compongono il Comitato olimpico nazionale. La legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del ...

Giorgetti : "Il Governo è instabile come il meteo" : Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti oggi ha partecipato a un evento di Poste Italiane a Cazzago Brabbia, che è il suo comune di origine sul Lago di Varese. Ovviamente non ha potuto esimersi dal rispondere alle domande dei giornalisti sulla Tav e sulla tenuta del governo. Per quanto riguarda la Tav, Giorgetti, da buon leghista, non ha dubbi:"Più alta velocità per tutti: sulla Tav c’era il temporale ma poi è ...

Giorgetti : “Stato del Governo variabile come il meteo”. E sul Tav : “Serve più alta velocità” : “Più alta velocità per tutti: sulla Tav c’era il temporale ma poi è tornato il sereno. Così come nel governo: un giorno sembra che debba scendere il diluvio il giorno dopo si sistema tutto. Un mio piano per uscire dall’Esecutivo? Non dico più niente perché vengo travisato. E’ estate: anche Pogba sono già 4-5 volte che lo danno alla Juve…”. Così Giancarlo Giorgetti a margine di un evento di Poste Italiane, a ...