Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019)si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza nella sua Sicilia ed è già pronto perre in. Dopo il secondo posto ald’Italia e il sofferto Tour de France concluso comunque con una vittoria di tappa, loha abbandonato momentaneamente la bicicletta per trascorrere un po’ di tempo con la propria famiglia ma tra pochi giorni arriverà il momento di risalire in sella ere a faticare. Il 34enne si rimetterà in gioco aldi Germania che scatterà giovedì 29 agosto: sono quattro tappe di varia difficoltà, il modo migliore per scaldare la gamba dopo un periodo di stop. Il siciliano non si presenterà in terra teutonica con particolari ambizioni ma proprio con l’obiettivo di affinare la propria forma e di ricominciare a pedalare. La prima settimana di settembre sarà invece priva dima l’8 settembre si correrà la Gran Fondo ...

OA_Sport : Ciclismo, quando torna in gara Vincenzo Nibali? Il programma autunnale dello Squalo: Giro di Germania e classiche i… - infoitsport : Amore, passione e una biglia: quando il ciclismo era Felice - GiovannaPasq : Ciao #FeliceGimondi, il mio mito di bambina. Quando al #Lido di #Venezia , sulle piste di sabbia in riva al mare, g… -