Tra mare e bikini | lʼestate single delle ragazze di “Temptation Island”

Migranti - barca capovolta davanti alla Libia - si teme nuova sTrage in mare con 100 vittime : Il call center per i Migranti Alarm Phone sul proprio account Twitter ha detto di aver saputo "ieri da un pescatore di una nave andata a picco al largo della Libia". L'uomo ha riferito di aver tratto in salvo tre persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti hanno detto che sul barcone c'erano 100 persone.Continua a leggere

Museo Albergo Atelier sul Mare : mosTra Wind of Sicily : Museo-Albergo Atelier sul Mare, mostra collettiva Wind of Sicily con Francesca Di Chiara, Sato Crisà e Giovanni Russo

Leverano - scontro sulla sTrada per il mare : muore un centauro ulTracinquantenne : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina 18 agosto, intorno alle ore 12:45, sulla strada provinciale che da Veglie conduce a Porto Cesareo, nel territorio ricadente nel comune di Leverano, in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che a scontrarsi violentemente siano stati un'automobile, si tratta nello specifico di un'Audi e un motociclo, condotto da un uomo di oltre 50 anni e residente a nella ...

La commare secca : Trama e cast del film di Bertolucci | Venezia 76 : La commare secca è uno dei film di Bernardo Bertolucci che verranno proiettati a Venezia 76, sezione Classici. Una pellicola del genere drammatico del ’62 che il Maestro ha realizzato in occasione del suo debutto dietro la macchina da presa. Una delle particolarità riguardano inoltre il soggetto e la sceneggiatura, entrambi a cura di Pier Paolo Pasolini. La trama de La commare secca si svolge a Roma e si concentra sulle indagini legate ...

Tragedia in mare. Annega la mamma e si salva la bambina : La giovane stava facendo il bagno con la bimba di sei anni. Forse un malore improvviso. Una terribile Tragedia si è consumata questa mattina, sabato 17 agosto, su una spiaggia in provincia di Matera. mamma e figlia, che stavano nuotando in mare, sono state soccorse dai bagnini. Per la madre non c’è stato nulla da fare. La figlia invece è stata tratta in salvo e si trova ora in ospedale per accertamenti. La Tragedia è avvenuta nella ...

Tragedia a Castel Volturno : 22enne annega a Pinetamare : Un giovane di origine indiana è morto annegato ieri a Castel Volturno, in località Pinetamare (Caserta). Alcuni bagnanti del lido Fontana Bleu hanno cercato di rianimare il 22enne, ma ogni tentativo è stato inutile. La salma del giovane è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per effettuare l’esame autoptico. Sul posto i carabinieri di Castel Volturno. L'articolo Tragedia a Castel Volturno: 22enne annega a ...

Lamberto Dini - l'assurda carta segreta della sinisTra per fermare Salvini. D'Alema : "Impopolare - ma funziona" : Lo chiamano "governo di decantazione", si legge "governicchio" o inciucione. Poco cambia, il succo è quello: dentro il Pd (e a sinistra) ormai sono tutti convinti della bontà dell'operazione: allearsi con il Movimento 5 Stelle con un solo scopo, fermare l'ascesa di Matteo Salvini. E la parola d'ordi

Tragedia ad Ortona : fanno il bagno con mare mosso - morti due ragazzini : Inizialmente dispersi in mare, due ragazzini rispettivamente di 11 e 14 anni, sono stati trovati morti al largo di Ortona, in provincia di Chieti (Abruzzo). I corpi dei due minorenni sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, pochi metri distanti l’uno dall’altro. Secondo la prima ricostruzione, stavano facendo il bagno assieme al padre nonostante il mare fosse mosso. Sorpresi dalle onde, sono stati sbalzati contro gli scogli ed ...

ABRUZZO - MORTI 2 FRATELLINI DISPERSI IN MARE/ Tragedie a Ortona - Jesolo e Trani : ABRUZZO, due FRATELLINI ragazzini MORTI a Ortona: DISPERSI per ore in MARE durante burrasca: il padre salvo e sotto choc. Tragedie anche a Jesolo e Trani

Malore in mare : uomo di 63 anni morto a Trani : Un uomo di 63 anni è morto, questa mattina, a Trani mentre si trovava in mare, in prossimità del lido di Colonna. Il 63enne ha avvertito un Malore – con ogni probabilità un infarto – mentre nuotava all’altezza dei frangiflutti. Inutile ogni tentativo di rianimare l’uomo, una volta riportato. Gli operatori del 118 hanno potuto solo constarne la morte. Sul posto sono intervenuti capitaneria di porto e polizia ...

Sapore di mare film stasera in tv 15 agosto : cast - Trama - streaming : Sapore di mare è il film stasera in tv giovedì 15 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sapore di mare film stasera in tv: cast La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Isabella Ferrari, Ennio Antonelli, Jerry Calà, Gianfranco Barra, Ugo Bologna, Annabella Schiavone, Virna Lisi, Angelo Maggi, Guido Nicheli, Rita ...

Mare - Sicilia : 54enne annega nel Palermitano - un disperso nel Trapanese : Un uomo residente a Chicago è morto annegato al largo del lungoMare di Aspra (Bagheria, Palermo), dopo essersi tuffato in Mare durante la notte di Ferragosto. Il corpo del 54enne è stato recuperato dai militari della Capitaneria di Porto. Due giovani che rischiavano di annegare sono stati invece salvati a Isola delle Femmine. disperso dalla scorsa notte un 24enne di origine tunisina che dopo avere fatto un tuffo con alcuni amici davanti alla ...

Fiumi di plastica - ne Trasportano in mare milioni di tonnellate l'anno : Riversano negli oceani più di 2 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno. Peggio fa l'Asia

Concorso Campania : alla MosTra d' Oltremare si può arrivare con i bus organizzati o in treno : La regione Campania ha bandito un corso-Concorso per assumere migliaia di giovani. Il bando fa parte del Piano per il lavoro del governatore De Luca, ed è sicuramente uno dei più grandi mai pubblicati. Si stima che all'esito dei bandi previsti ci saranno 10000 assunzioni di nuovi funzionari nella pubblica amministrazione. Ottima notizia per i giovani laureati e diplomati della regione Campania, regione famosa per il suo tasso di disoccupazione, ...