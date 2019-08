Di Maio:parola a Colle,fiducia in Conte

"Salvini parla di noi per fare notizia. E' disperato.Spero si apra un dibattito nella Lega sul disastro che ha compiuto". Così il capo politico dei 5Stelle, Di,all'assemblea dei parlamentari. "Non apriamo o chiudiamo a nessuno. Ci affidiamo al Presidente Mattarella".La crisi è stata aperta "in spiaggia, tra un mojito e l'altro",ma "è il Parlamento il luogo democratico del dibattito", aggiunge Di,ribadendo "in, uomo di grande rettitudine"."Per colpa della Lega si rischia l'aumento dell'Iva.Faremo di tutto per evitarlo".(Di lunedì 19 agosto 2019)