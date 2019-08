Ida Platano | “Ho bisogno di Gemma Galgani | non mi lascerò scappare un’amica così”

UOMINI E DONNE/ Ida Platano : il corteggiatore segreto e l'incontro con.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over: Ida Platano tornerà in trasmissione a settembre? Sui social spunta un corteggiatore.

Uomini e Donne/ Ida Platano corteggiata : 'passo ore a pensarti..' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Ida Platano tornerà in trasmissione a settembre? Sui social spunta un corteggiatore.

“Le mie gambe sono così”. Uomini e Donne - Ida Platano le mostra per la prima volta : Ultimamente Ida Platano ha abituato i suoi tanti follower a foto sexy. Scatti che mettevano in risalto tutta la bellezza e femminilità. Ma adesso la bella Ida è tornata sui social per condividere un disagio con cui convive da tempo e che riguarda una parte del corpo che, in effetti, non compare mai tra le sue foto social. “Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto”, esordisce la ...

Uomini e Donne : Ida Platano mostra un suo difetto e si sfoga. FOTO : Ida Platano di Uomini e Donne fa una confessione: “Non sono perfetta” Ida Platano ha sorpreso tutti sui social mostrando una FOTO (visibile in basso) e parlando di un suo difetto fisico. “Queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto alcune delle mie FOTO. È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ...

Uomini e Donne / Ida Platano dopo Riccardo ha attenzioni solo per... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Ursua Bennardo e Bianca ballano sulle note del tormentone estivo di Valeria Marini, video.

Uomini e Donne : Ida Platano svela come ha realizzato il suo sogno : Ida Platano parla della sua passione e svela un retroscena del passato Nessun riferimento alla sua vita privata ma un racconto sincero e sentito sul suo passato. Ida Platano si è raccontata sulle pagine di Uomini e Donne Magazine parlando dell’infanzia, dell’adolescenza e di un sogno realizzato: quello di aprire un salone di bellezza. La dama del Trono Over non ha parlato di Riccardo Guarnieri, con la quale sembrerebbe essersi ...

Uomini e Donne - Ida Platano : spunta un nuovo corteggiatore e lei non lo nasconde : Riccardo Guarnieri? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha confessato di pensare ancora a Ida Platano, ma forse arriva tardi. Un passo indietro. Dopo l’addio, nello studio di Maria De Filippi, per volere di Ida, che non ha accettato la proposta di lui di dare un’altra chance al loro rapporto, pochi giorni fa è arrivata una confessione di Riccardo. Il cavaliere di Taranto ha rivelato a Uomini e Donne Magazine di avere in testa ancora la ...

Riccardo Guarnieri parla di Ida Platano e lancia una frecciata : Uomini e Donne gossip: Riccardo Guarnieri ha sentito Ida Platano? Sono passati diversi mesi dalla fine della relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri eppure la curiosità del pubblico sulla coppia continua ad essere alta. Il cavaliere di Taranto e la dama di Brescia hanno fatto palpitare i seguaci di Uomini e Donne e Temptation Island con addii, ripensamenti e ritorni di fiamma sfiorati. In queste ore, oltre a mostrare il suo allenamento, ...

Sotto la doccia : così “bollente” Ida Platano di Uomini e Donne non si era mai vista : Ida Platano torna a sorridere e su Instagram è sempre più sexy e provocante; Riccardo Guarnieri pensa ancora a lei. così, a voler proprio essere sintetici, vanno le cose per l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. I due hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore che è finita malissimo dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. E quando a maggio scorso Riccardo ha richiamato Ida in studio per dare al loro rapporto ...

“Vista così cambia tutto…”. Ida Platano si spoglia : lo scatto è bollente : “Sei bellissima fuori e sei bellissima dentro, non cambiare mai, la tua anima è stupenda”. Questo è solo uno dei commenti che si possono leggere sotto la foto di Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne ha infatti conquistato il cuore di migliaia di italiani, sia uomini che donne, che la apprezzano ovviamente per il suo fascino, la sua bellezza e la sua sensualità, ma la amano anche per altre virtù: come ad esempio quella di essere sempre sé ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri "Penso ancora a Ida Platano" : Il cavaliere pugliese intervistato dal settimanale dedicato al programma confessa di pensare ancora alla sua ex fidanzata.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano : la rivelazione del cavaliere di Uomini e Donne sulla dama spiazza tutti : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore che è finita malissimo dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. E quando a maggio scorso Riccardo ha richiamato Ida in studio per dare al loro rapporto un’altra chance, lei a sorpresa ha declinato l’invito. Dopo tante sofferenze, Ida non se l’è sentita di ricominciare da capo, anche ...

Uomini E Donne : Riccardo Guarneri e le belle parole verso Ida Platano. ‘La penso ancora…’ : Sembrerebbe una dichiarazione d’amore quella che Riccardo Guarnieri fa nel corso della sua ultima intervista a Uomini e Donne Magazine. Il noto cavaliere del Trono Over torna a parlare di Ida Platano e della... L'articolo Uomini E Donne: Riccardo Guarneri e le belle parole verso Ida Platano. ‘La penso ancora…’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D - Riccardo Guarnieri torna a parlare di Ida Platano : 'La penso ancora' : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più amati del Trono Over. In una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, l'ex cavaliere è tornato a parlare della sua ex fidanzata. Sulle pagine della rivista, Riccardo ha speso delle parole al miele per l'ex dama. Il Guarnieri ha esordito così: "Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora". Le parole dell'ex cavaliere hanno colto tutti di sorpresa, tanto che ...