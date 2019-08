Udinese | Walace si presenta | “Volevo la Serie A | ora voglio ripagare la fiducia del club”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) “Sono contento di essere a Udine, laA è per tutti un palcoscenico importante dove mettersi in luce. Sono grato all’per questa chance e spero di ripagarla con un bel campionato. In alcuni momenti ho temuto che la trattativa, che è stata molto lunga, non si concretizzasse, ma ho percepito da parte dell’una volontà fortissima di portarmi qui in Friuli”. Lo ha detto il nuovo acquisto dei bianconeri, il brasilianoSouza Silva, nel corso della conferenza stampa dizione. “La mia caratteristica è quella di saper marcare con aggressività. Quando possibile mi sgancio per fare degli inserimenti – ha sottolineato il centrocampista – ma mi sento principalmente un punto di riferimento nel pressing su portatore palla. Sono qui per dare sicurezza alla difesa con la mia presenza”. Fantacalcio, guida all’asta: consigli, probabili ...

CalcioWeb : #Udinese, #Walace si presenta ?? le caratteristiche e la voglia di Serie A ?? - FansCalcio : Udinese, ecco Walace: 'Serie A, un sogno' - peterkama : Udinese, Marino: 'Gonzalez? Non si può mischiare sacro e profano' Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica de… -