Cinema in lutto | l’attore è morto poco fa | si spegne un mito

Cinema italiano in lutto - addio al premio Oscar : “Hai colorato il mondo” : Cinema italiano in lutto. È morto a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2014 Piero Tosi: era nato a Sesto Fiorentino (Firenze) nel 1927. A darne notizia la Fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista fiorentino. “Hai colorto il mondo”, scrivono sui social.Pier Tosi è stato storico costumista di Visconti. L’artista ha lavorato per diversi anni con il titolo di ...

“I suoi sforzi non sono bastati”. Tragico lutto nel Cinema : l’amato attore è morto : lutto nel mondo del cinema. È morto a 85 anni un mito del genere “spaghetti western”. È morto George Hilton, l’attore uruguaiano naturalizzato italiano, che tutti ricordano non solo per i film western ma anche per i thriller e gli horror italiani, quelli degli anni ’60, ’70 e ’80. Jorge Hill Acosta y Lara, questo il suo vero nome, era sbarcato nel cinema italiano agli inizi degli anni ’60. Tra i suoi personaggi più noti, Allelujah, Tresette e ...

Lutto nel Cinema : morto l’attore Rutger Hauer - indimenticabile in Blade Runner : Addio a Rutger Hauer, l’attore olandese che impersonò il replicante di Blade Runner, film cult di fantascienza con Harrison Ford. La conferma arriva dall’agente dell’attore, Steve Kenis, a Variety che ha detto che l’attore è morto il 19 luglio nella sua casa olandese e che il funerale si è svolto nella giornata di oggi, 24 luglio. Rutger Hauer aveva 75 anni. Un curriculum infinito, con più di 170 titoli, ma l’attore deve la sua ...

Lutto nel mondo del Cinema - l’attrice si è spenta poco fa : “Un talento unico” : Il mondo della cultura piange Ilaria Occhini. Nata a Firenze nel 1934 era figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote abiatica per parte materna di Giovanni Papini (che la descrive bambina nel racconto breve La mia Ilaria) e per parte paterna del senatore del Regno d’Italia Pier Ludovico Occhini, ha debuttato nel cinema a diciannove anni nel film Terza liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi, per poi diplomarsi all’Accademia ...

Cinema e tv in lutto - si è spento lo sceneggiatore Mattia Torre - 47 anni : Autore, scrittore, sceneggiatore. Una penna brillante che ha smesso di scrivere troppo presto. A 47 anni, dopo una lunga malattia, si è spento a Roma Mattia Torre. Era autore tra l’altro della fortunata serie Boris. Tra i primi ad esprimere cordoglio sui social network, Corrado Guzzanti, con cui

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...

Valentina Cortese morta a 86 anni - lutto nel mondo del Cinema e dello spettacolo : È morta a Milano a 86 anni la grande attrice di cinema e teatro Valentina Cortese. «Con la scomparsa di Valentina Cortese lo spettacolo italiano perde l'ultima diva del cinema e del...

Cinema italiano in lutto : addio all’ultima diva. Una carriera unica - un simbolo : È morta a Milano Valentina Cortese. L’attrice aveva 96 anni. Originaria di Stresa, è stata attrice di Cinema e teatro, tra le protagoniste del Cinema italiano degli anni Quaranta. Valentina Cortese era nata a Milano il primo gennaio del 1923 e aveva iniziato la sua carriera Cinematografica con il film L’orizzonte dipinto, (1940), a cui seguirono film di grande successo come La cena delle beffe, (1942), La regina di Navarra (1942), ...