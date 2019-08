Vacanze a settembre | 10 mete furbe per tutte le tasche | i consigli per partire anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) La pazienza è la virtù dei forti, edi chi ha le ferie a: per mesi hanno resistito alla scrivania, con l’aria condizionata a palla, cercando di schivare l’ennesima storia su Instagram dei colleghi in spiaggia a Ferragosto con sunset lover in sottofondo. Ma adesso è il momento del riscatto: certo, c’è il rischio di qualche capriccio delo, ma andare in vacanza asignifica prezzi più bassi, meno turisti e un tempo più mite. Dieciperle. Pantelleria, Sicilia Quando finalmente il caldo comincia ad allentare la sua morsa, è il momento giusto per godersi la Sicilia: quest’isola selvaggia offre uno scampolo d’estate tardivo per chi parte quando tutti rientrano in ufficio. Un paradiso per chi ama lo snorkeling e immersioni, machi cerca il ristoro di un mare cristallino, buona tavola e silenzio: sarà un caso cheGiorgio Armani ...

