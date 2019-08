Ultime Notizie Roma del 16-08-2019 ore 17 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno altre quattro persone sono state fatte sbarcare La scorsa notte per ragioni mediche lo faccio sapere con un Tweet È la stessa u n g che parla di tre persone è un accompagnatore fatti scendere a terra per complicazioni mediche che richiedono pure specializzate tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente l’umanità lo impone ribadisce Open Arts ieri sera altri 9 migranti di cui 5 bisognosi di assistenza per problemi psicologici e quattro familiari erano stati evacuati dalla nave i profughi già questa notte sono stati trasferiti dal poliambulatorio dell’isola allo sport di Contrada la politica ciò che serve un accordo alla tedesca una cosa scritta ci si mette a sedere si tratta cena lizzani. per il bene del paese convocando le menti ...

