Riscaldamento globale | in Cile le stazioni sciistiche costrette a usare i cannoni

Riscaldamento globale - un’estate ‘liquida’ nell’Artico : di Stefano Agustoni* Provate a immaginare la quantità di acqua contenuta in 200 vasche da bagno e moltiplicate questa cifra per il numero della popolazione mondiale, circa 7,7 miliardi. Ora cercate di visualizzare una superficie pari ad una volta e mezza l’Unione europea, oltre sei milioni di chilometri quadrati. Queste mastodontiche cifre possono far capire meglio, forse, alcune condizioni ambientali inquietanti che stanno connotando la torrida ...

Clima : un americano su 10 fa i conti con il Riscaldamento globale : A partire da fine ‘800, negli Stati Uniti, le temperature hanno iniziato lentamente ad aumentare, continuando così fino agli anni ’30 del Novecento. Poi, per alcuni decenni il Clima ha subito un processo di raffrescamento, ma a partire dal 1970 le temperature hanno ripreso ad aumentate rapidamente. Risultato: oggi, secondo un’analisi elaborata dal Washington Post, più di 1 americano su 10 (34 milioni di persone) vive in aree ...

USA - il 40% delle foreste devastato dai parassiti : “effetto devastante” nella lotta al Riscaldamento globale : Circa 450 parassiti introdotti dal turismo e da attività commerciali internazionali stanno decimando il 40% delle foreste statunitensi, causando un danno irrimediabile nel contrasto ai cambiamenti climatici. Lo rivela uno studio della PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), una delle riviste scientifiche più note al mondo e organo ufficiale dell’Accademia nazionale delle scienze. Tra le ...

Bill Gates vuole “oscurare” il Sole per fermare il Riscaldamento globale : ecco come : Un team di ricerca americano finanziato da Bill Gates vuole lanciare milioni di tonnellate di polvere di carbonato di calcio nella stratosfera per bloccare parte dei raggi solari. L'obiettivo è abbassare la temperatura del pianeta e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un primo esperimento in piccola scala verrà condotto sul cielo del New Mexico.

Riscaldamento globale - è ‘albedo’ la parola dell’estate : L’estate delle brutte sorprese del Riscaldamento globale ci ha portato anche una ventata d’esotismo entomologico. Conoscevamo già bene le zanzare tigre, ma ora con le famiglie West Nile e Usutu sono diventate infide, se non mortali. Portano malattie dai nomi altrettanto strani: dengue, chikungunya e zika virus. Ci mancavano solo le vespe samurai ed ecco che sono arrivate, poco prima di ferragosto, indicate dagli esperti come ultima ...

Riscaldamento globale : gli scienziati considerano l’ipotesi di un “vulcano artificiale” per raffreddare la Terra : Nella storia delle Terra, le eruzioni vulcaniche hanno periodicamente raffreddato il pianeta. Nonostante la maggior parte delle eruzioni non sia abbastanza grande da influenzare i modelli climatici globali, le eruzioni particolarmente grandi possono avere un effetto globale. Quando nell’atmosfera viene immessa una grande quantità di cenere, le particelle riflettono i raggi del sole verso la spazio, abbassando la temperatura sulla Terra. In un ...

Clima - allarme tonno e merluzzo contaminati : aumenta il contenuto di mercurio a causa del Riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...

Clima - allarme Onu : “Riscaldamento globale causerà fame e migrazioni” : Secondo il rapporto 'Cambiamento Climatico e territorio' dell'Onu il riscaldamento globale farà aumentare la siccità e gli eventi atmosferici estremi in tutto il mondo, A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi.Continua a leggere

Cambiamenti climatici - Rapporto IPCC : il Riscaldamento globale aumenterà fame e migrazioni : E’ stato diffuso oggi il Rapporto “Cambiamento climatico e territorio” elaborato dal comitato scientifico dell’ONU sul clima, l’IPCC: secondo il report il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il pianeta, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere ...

Clima - l’esperto : “Non è un cambiamento climatico epocale - difficile quantificare la responsabilità dell’uomo nel Riscaldamento globale” : L’Italia sta vivendo un’estate in parte funestata dal maltempo estremo, in parte piegata da un gran caldo, che spesso supera quota +40°C. E mentre il Nord in queste ore si ritrova in ginocchio per nubifragi e grandinate, soprattutto nel lecchese e a Bolzano, il Sud soffoca con temperature elevatissime già in mattinata, come i +36°C di Palermo e i +35°C di Bari e Foggia. Ormai si parla sempre più di emergenza Climatica. Ecco cosa ne pensa il ...

Riscaldamento globale : se non hai visto La Marmolada - meglio se ti sbrighi. Sta scomparendo : La Marmolada, così come la Alpi in generale, sta scomparendo per colpa del Riscaldamento globale: le temperature in continuo aumento infatti stanno sciogliendo i ghiacci non permettendone in naturale equilibrio vitale, questo cosa significa? Vediamo insieme cosa ne sarà delle Alpi entro i prossimi anni e cosa rischiamo.Continua a leggere

Caldo - Riscaldamento globale killer : in Cina quasi 28mila morti più l’anno : Il riscaldamento globale è un vero e proprio killer. Una ricerca ha rilevato che l’aumento della temperatura di +2,0°C al di sopra dei livelli preindustriali potrebbe portare ad almeno 27.900 morti in più correlate al calore nelle città cinesi ogni anno, rispetto a un aumento della temperatura ‘solo’ di +1,5°C. E’ quanto emerge da uno studio della Chinese Academy of Science e della Nanjing University of Information ...

Incendi artici e Riscaldamento globale : cosa accadrebbe se si sciogliesse il permafrost? : Le estremità ghiacciate dell’emisfero settentrionale si stanno sciogliendo ad un ritmo quasi record mentre le ondate di caldo colpiscono l’Artico, gli Incendi divorano la Siberia e i ghiacciai si ritirano nei fiordi della Groenlandia e sulle vette alpine. Le temperature insolitamente alte stanno consumando le calotte glaciali che erano solide, secondo i glaciologi, che avvisano che è sia causa che effetto delle alterazione climatiche provocate ...

Riscaldamento globale : gli incendi in Siberia dimostrano che non abbiamo istinto di sopravvivenza : Il Riscaldamento globale ha iniziato a dimostrarci apertamente quali e quanti danni è in grado di fare: da una parte abbiamo la Siberia che sta bruciando incessantemente, dall'altro la Groenlandia che si sta sciogliendo a più rapidamente del previsto. Ma quali sono le reali conseguenze di questi disastri ambientali?Continua a leggere