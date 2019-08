Open Arms, sbarcate altre 4 persone

Sono4 lefatte sbarcare dallaper ragioni mediche. Lo ha fatto sapere la stessa Ong spagnola con un tweet spiegando che si tratta di 3 migranti e un accompagnatore per i quali si è ravvisata la necessità di "cure specializzate".L'Ong ha poi ribadito che "tutte ledevono essere fatte sbarcare urgentemente L'umanità lo impone". Ieri era stato autorizzato lo sbarco diper problemi "psicologici". Per la nave,ancora davanti a Lampedusa, è stata la 15esima notte in mare.(Di venerdì 16 agosto 2019)