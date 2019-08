Danni del maltempo | disastro nel bresciano | 16 ettari di kiwi devastati

Croazia - si temono Danni neurologici per i bambini avvelenati a bordo della barca : Sono i figli di Eugenio Vinci, 57 anni, morto a bordo, e di sua moglie: avvelenati dal monossido di carbonio

Venezia - l'architetto Calatrava condannato a pagare i Danni per l'aggravio dei costi del quarto ponte sul Canal Grande : Secondo la Corte dei Conti è responsabile di una "macroscopica negligenza" che fece lievitare il prezzo dell'opera. Multa da 78.000 euro

Maltempo Piemonte : Danni a Casale Monferrato - decine di interventi dei vigili del fuoco : Numerosi interventi (circa 50) dei vigili del fuoco a Casale Monferrato (Alessandria) a causa dell’ondata di Maltempo. Il centro cittadino è stata l’area più colpita. Rimossi alberi crollati per il forte vento, messi in sicurezza coperture e tetti divelti dalle raffiche, prosciugate zone allagate. L'articolo Maltempo Piemonte: danni a Casale Monferrato, decine di interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian cadono su Fiumicino : Danni ma nessun ferito : Il volo era appena decollato da Roma per Los Angeles quando ha avuto un problema al motore ed è tornato indietro per un atterraggio d'emergenza. Non esclusa l'ipotesi di un incidente causato da un uccello di grandi dimensioni finito in uno dei reattori.

Con i “maggiori poteri” - i Danni del populismo possono anche moltiplicarsi : Per una valutazione equilibrata dell’esperienza del governo Conte occorre astenersi dal pregiudizio, dal risentimento e dal sarcasmo che hanno caratterizzato il forte deterioramento della discussione politica nell’ultimo anno. E occorre partire dalla constatazione che i risultati elettorali del 2018

Lega : prescritta truffa ai Danni dello Stato per Bossi e Belsito : Il processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali, a carico della Lega, è culminato con la prescrizione del reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito (che però rimane responsabile del reato di appropriazione indebita e la pena sarà rideterminata in Appello). Lo ha deciso la Cassazione, che ha confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, ma ha lasciato cadere le confische personali. Bossi e l’ex ...

In provincia di Lecco 200 persone sono state evacuate per i Danni del maltempo : A Casargo, nelle montagne della provincia di Lecco, 200 persone sono state evacuate per i danni del maltempo, che ha causato l’esondazione del torrente Varrone e ha provocato una frana sulla strada provinciale 67, ora chiusa. Molte automobili sono state danneggiate

Violenti temporali e pesanti in Danni in Lombardia - scoperchiato palazzetto dello sport a Treviglio : Come ampiamente previsto un intenso peggioramento a carattere temporalesco sta interessando in queste ore il Nord Italia. L'aria fresca in arrivo da Ovest sulle regioni settentrionali sta...

Incendio al laboratorio chimico del Dipartimento Arpacal di Catanzaro : Danni ingenti : Intorno alle 9 di ieri sera si è verificato un principio di Incendio in un’area del laboratorio chimico del Dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro, nel quartiere Lido, nel quale sono operativi strumenti di alta tecnologia per le analisi dei microinquinanti. I danni, la cui stima precisa è già in corso, sono ingenti e, comunque, sul valore dei milioni di euro. L’Incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco ed è stato circoscritto grazie al ...

Kayak si rovescia a Venezia - alpinisti restano bloccati in alta acqua nel cuneese : i Danni del maltempo nel nord Italia : Sono tutti salvi i sette occupanti del Kayak che nel pomeriggio e’ stato sorpreso dal maltempo nella laguna di Venezia. Secondo una ricostruzione dell’incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto, una ragazza e’ finita in acqua dall’imbarcazione, a causa del forte vento che soffiava sulla Laguna. Uno degli occupanti del natante si e’ tuffato per cercarla ...

Tempesta Vaia : 12 milioni di euro per la rimozione del legname in Alto Adige - contributi dalla Provincia di Bolzano per i Danni alle case : Nuovo passo in avanti in Alto Adige per gli aiuti ai proprietari dei boschi danneggiati dalla Tempesta Vaia di fine ottobre. Da lunedì 29 luglio, infatti, sarà possibile presentare, presso le stazioni forestali di riferimento sul territorio, domanda di contributo per i lavori di rimozione del legname. A disposizione vi sono circa 12 milioni di euro, alla luce delle oltre 2mila domande previste, e per evitare di dover attendere in coda, il ...

Come proteggere la pelle e prevenire i Danni del sole. I consigli dell’esperta : I raggi solari sono fondamentali per la vita e, a piccole dosi, hanno molti effetti benefici, Come la formazione di vitamina D, l’azione antidepressiva, la produzione di sostanze antimicrobiche e la cura di alcune malattie della pelle. Quando invece l’esposizione è eccessiva, il sole può rivelarsi nocivo e causare danni. Come ci si deve comportare dunque? Ci risponde la dottoressa Alessandra Nuovo, dermatologa di MioDottore – piattaforma ...

“Svaligiata casa”. Furto ai Danni di Emanuele Filiberto. Valore del bottino enorme : I topi di appartamento amano l’estate, i ladri entrano in casa soprattutto in questa stagione. E a questa regola non fuggono neanche i vip, i personaggi dello spettacolo, cantanti e attori. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo è stato Emanuele Filiberto che negli ultimi giorni si è visto depredare la sua abitazione parigina. La notizia è stata mantenuta top secret per tutto questo tempo ed è arrivata alla stampa italiana sono in queste ore. Il ...

Maltempo - a Sirolo 2 - 3 milioni di Danni per il tornado del 9 luglio : Ammonta a 2 milioni e 320 mila euro la prima stima indicativa dei danni pubblici e privati inserita dal Comune di Sirolo nella procedura regionale per il riconoscimento dello stato di emergenza e per la quantificazione dei danni derivanti dalla tromba d’aria del 9 luglio scorso. Lo rende noto lo stesso Comune. Intanto continuano i lavori per il recupero dell’amianto, proveniente dai tetti di alcuni capannoni, e dei tronchi e rami ai ...