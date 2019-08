Autostrade per l' Italia | Cassazione accoglie ricorso su tutor | Aspi reinstalla sistema

Autostrade - La Cassazione dà l'ok per riattivare i Tutor : Si riaccendono i Tutor, probabilmente già per il controesodo. La comunicazione arriva da Aspi-Autostrade per l'Italia dopo che la Cassazione ne ha disposto la riattivazione, ribaltando la sentenza del 10 aprile di un anno fa. Per la Suprema Corte sono del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto che il sistema di controllo della velocità media violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della ...

Tutor riaccesi su tutte le Autostrade. Sentenza della Cassazione : blitz e rischio multe per il contro-esodo : riaccesi i Tutor in autostrada, proprio alla vigilia del primo contro-esodo delle vacanze estive. La Cassazione ha cancellato la Sentenza di Appello che imputava ad Autostrade per l'Italia la violazione del brevetto di Craft. A comunicarlo è la stessa società del gruppo Atlantia, segnalando che la S

Per il controesodo di ferragosto tornano i tutor sulle Autostrade : erano stati spenti nel 2018 : La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che imputava ad autostrade per l’Italia la violazione del brevetto per l'uso dei tutor. La società in queste ore ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema di controllo della velocità media che, quindi, tornerà ad essere immediatamente operativo.

Autostrade - Aspi riattiva i Tutor dopo il via libera della Cassazione : “Sistema operativo per il rientro dalle vacanze estive” : A breve i Tutor saranno riattivati. Ad annunciarlo è Autostrade per l’Italia che annuncia che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma aveva stabilito che il sistema di controllo della velocità media violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Aspi ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema, in modo ...

Autostrade per l’Italia potrà riattivare il sistema “tutor” : Autostrade per l’Italia, la principale società italiana che gestisce Autostrade, potrà riattivare il sistema “tutor”, quello che rileva la velocità media delle auto su un certo tratto di strada. Il sistema aveva dovuto essere spento dopo una sentenza della Corte

Autostrade per l’Italia riattiva i Tutor - dalla Cassazione arriva il via libera : L’azienda prevede che i controlli della velocità media su circa 1000 km di tratte saranno funzionanti entro i giorni del controesodo

TRAFFICO Autostrade FERRAGOSTO 2019/ Bollettino viabilità : code in A10 per incidente : TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Ponte Morandi - un anno dopo. Vertici Autostrade via da cerimonia religiosa. Conte : giustizia per le vittime : Ponte Morandi, un anno dopo. Oggi 14 agosto 2019 ricorre un anno dalla tragedia che ha spezzato in due la città di Genova, provocando la morte di 43 persone, tanti feriti, centinaia di sfollati e creando forti disagi economici e logistici alla città che può vantare il maggior porto commerciale italiano. Genova, la demolizione del Ponte Morandi (VIDEO): crollo pile 10 e ...

Ponte Morandi - capo periti Autostrade : Nessuno conosce motivo crollo : Ponte Morandi, capo periti Autostrade: Nessuno conosce motivo crollo Franco Braga, coordinatore dei consulenti tecnici della società, sottolinea che il viadotto "era in buona salute" e che probabilmente un insieme di cause "poco prevedibili" ha comportato la caduta. "Non sono stati gli stralli i primi a ...

Ponte Morandi - cerimonia per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade : l’hanno chiesto parenti delle vittime a Conte : È cominciata con la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi la cerimonia di commemorazione sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia. A Genova ci sono il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e molti altri rappresentanti del governo. Poco prima dell’inizio un gruppo di parenti delle ...

Ponte Morandi - la delegazione di Atlantia e Autostrade lascia la commemorazione. Applausi per Mattarella : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Ponte Morandi - al via la commemorazione per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade su richiesta dei parenti : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono nel capannone sotto la nuova pila 9 del Ponte Morandi, dove viene ora celebrata la messa in ricordo delle 43 vittime del crollo nel giorno del primo anniversario della tragedia. In mattinata erano arrivati alla commemorazione anche il numero uno di Atlantia ed ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ...

Il Fatto : Per Autostrade il crollo del Ponte Morandi è stato solo un piccolo incidente di percorso : Il crollo del Ponte Morandi – un anno oggi – avrebbe potuto trasformarsi in un ko mortale per l’impero dei Benetton. E invece, si è rivelato solo un piccolo incidente di percorso, scrive Il Fatto Quotidiano, Dopo la tragedia, in un giorno solo Atlantia perse, in Borsa, un quarto del suo valore: 5 miliardi. Oggi, a distanza di 12 mesi soltanto, Autostrade e la sua holding quotata, Atlantia, hanno cancellato dai loro bilanci ...

Autostrade - Nuovo sciopero in vista il 25 e 26 agosto : Il 25 e il 26 agosto è un programma uno sciopero di quattro ore nelle Autostrade. Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 25 agosto e dalle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 si fermeranno gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, si legge nel comunicato diffuso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. La protesta segue la rottura ...