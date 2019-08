Autostrade | Aspi riattiva i Tutor dopo il via libera della Cassazione | “Sistema operativo

Autostrade - operai in subappalto senza straordinari. Cisl : “Ispettorato agisca anche contro Aspi”. La replica : “Verificheremo” : Hanno lavorato nei cantieri delle Autostrade per 12 ore al giorno e oltre, anche nei giorni festivi, ma non hanno mai ricevuto dal datore di lavoro – la M.E. Spa di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – alcun compenso per il lavoro straordinario. La denuncia è della Filca Cisl di Chieti. Gli operai e gli impiegati in vertenza sono assunti dall’abruzzese M.E. in regime di subappalto: il committente è Autostrade per l’Italia (del gruppo ...