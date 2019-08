SCUOLA Per educare a vedere servono emozioni e compagnia

SCUOLA/ Formazione e reclutamento docenti - 30 anni per non risolvere 2 problemi : Si perde di vista che i tanti mali della nostra SCUOLA hanno un numero ristretto di cause, la prima delle quali è la Formazione-reclutamento dei docenti

SCUOLA/ Sud - cercasi "rivoluzione" politica per cambiare i dati Invalsi : Il problema dell'istruzione al Sud, prima ancora di prof e studenti, riguarda la società e le professioni. Una lettura dei dati Invalsi

Crisi di governo e SCUOLA : cosa succede per concorsi - assunzioni e precari : Il mondo della scuola, con in ballo assunzioni, concorsi e le condizioni dei precari, potrebbe risentire della Crisi di governo. In dubbio c'è sia il concorso più volte annunciato (invano) e previsto per il 2019 che il decreto approvato salvo intese che ha dato seguito all'accordo con le parti sociali di aprile.Continua a leggere

Inizio SCUOLA Settembre 2019 : le date ufficiali regione per regione Anno Scolastico 2019-2020 : Il primo giorno di Scuola è sempre un giorno molto particolare, che fa ricominciare tutto da capo. Oggi andremo a vedere insieme le date principali in cui ricomincerà la Scuola regione per regione. Inizio Scuola a Settembre 2019: come sarà il rientro fra i banchi di Scuola? Durante le vacanze estive pensare all’Inizio della Scuola non è mai qualcosa che fa piacere ai bambini e ai ragazzi…e non solo a loro. Anche per i genitori infatti, per gli ...

Concorso SCUOLA e Pas - rischi per la crisi di Governo : scontro sul Salva-precari : Nella serata di ieri, 8 agosto 2019, in seguito a dei lunghi colloqui tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Premier che ha dialogato anche con i leader della maggioranza, Matteo Salvini sembrerebbe intenzionato a concludere l'esperienza dell’esecutivo giallo-verde. Si parla già di crisi di Governo: il segretario leghista, infatti, avrebbe deciso di staccare la spina al Governo. Gli insegnanti precari, ma anche i ...

Amici - Tish elimina foto della SCUOLA e i fan insorgono : ecco perché lo ha fatto : Tish dopo Amici, il gesto che ha fatto infuriare i fan: le ultime news Tish dopo Amici continua a essere molto amata dai fan, i suoi concerti sono molto seguiti e lei sul palco è acclamatissima. La sua carriera come cantante è appena cominciata, ma sembra pronta ed entusiasta a percorrere questo nuovo cammino, ma […] L'articolo Amici, Tish elimina foto della scuola e i fan insorgono: ecco perché lo ha fatto proviene da Gossip e Tv.

Casting per la SCUOLA nazionale di cinema indipendente e per brevi spot pubblicitari : Sono tuttora aperte le selezioni della Scuola nazionale di cinema indipendente di Firenze per un importante concorso correlato all'attività fotografica in ambito cinematografico. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici con precedenti esperienze a livello recitativo per la realizzazione di numerosi piccoli spot di tipo pubblicitario collegati al lancio di una App. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Milano verso ...

SCUOLA/ I suggerimenti di Eliot per tornare alla realtà : Di fronte alla desolazione, i capipopolo hanno vita breve e la loro fatica è vana. Come aveva capito Eliot, ognuno deve fare bene il suo pezzetto di muro

Viaggi - SCUOLA e natura : l’educazione di George (per la monarchia del futuro) : Bbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarlo«Un giorno tutto questo sarà tuo». La celebre citazione del Re Leone, tornato di recente nelle sale con un remake in stile live-action, calza a pennello pure per il principino George, che ha appena compiuto sei anni ma studia già da futuro re. O meglio, ancora non ha idea del ...

Viminale : 80mln per telecamere a SCUOLA : 10.32 Un fondo di 80 milioni per telecamere nelle scuole dell'infanzia e paritarie. L'ha previsto il Viminale. In particolare, ci sono 5mln per il 2019 e 15mln l'anno dal 2020 al 2024. I fondi saranno erogati ai Comuni e copriranno l'installazione delle telecamere e l'acquisto di strumenti per la conservazione delle immagini. "Così difendiamo i bambini e proteggiamo le tante maestre perbene. Altra promessa mantenuta", sottolinea il ministro ...

Concorsi SCUOLA 2019 - c’è il decreto per 53.627 nomine. Una tempistica aggiornata : Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza la nomina in ruolo di 53.627 docenti per la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria con i Concorsi Scuola 2019 nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Oltre al decreto sono state rese note le istruzioni operative per le nomine a tempo indeterminato e i prospetti di ripartizione. Il 9 agosto il testo verrà presentato al Consiglio dei Ministri. Vediamo assieme tutte ...

Compiti per le vacanze estive di SCUOLA elementare da stampare : migliori siti per esercitarsi : Come ogni anno ecco di nuovo il sole, il caldo, le vacanze estive. I Compiti, come di consueto, accompagnano i pomeriggi degli studenti di scuole elementari, dai più piccini ai più grandicelli, che necessitano di mantenere un po’ di allenamento su alcune nozioni scolastiche, ma al contempo di concedersi il meritato e atteso riposo dopo un anno di intenso lavoro. È chiaro che un bambino voglia prima di tutto divertirsi, godersi le temperature ...

Cdm : ok ai decreti per aziende e SCUOLA : 21.23 Approvati i decreti su crisi aziendali, settore lattiero caseario e assunzioni nella scuola. Così il Consiglio dei ministri. Tutele per i rider, norme per salvare l'impianto Whirlpool e per crisi industriale in Sicilia, Sardegna e Isernia, modifiche all'indennità di disoccupazione per i co.co.co,ampliamento tutele per gli iscritti alla gestione separata riguardano lavoro e aziende. Sul tavolo c'era anche un decreto per prorogare di due ...

Élite 2 su Netflix dal 6 settembre - cast e personaggi : si torna a SCUOLA tra delitti e segreti : Dopo il successo della prima stagione, da venerdì 6 settembre arrivano i nuovi episodi di Élite 2 su Netflix. Gli alunni del prestigioso liceo de Las Encinas inizieranno un nuovo anno scolastico tra i banchi di scuola, cercando di tornare alla normalità dopo la morte di Marina Nunier (Maria Pedraza), che porta dietro di sé una scia di segreti dal peso quasi insostenibile. La prima stagione si era conclusa proprio con la rivelazione ...