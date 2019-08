Il referendum sul trucismo l’ha voluto il Truce

Per un secondo referendum sulla Brexit il tempo non è ancora scaduto : In un’epoca di inettitudine delle leadership politiche, tutte, tradizionali e “nuove”, la decisione di Cameron di indire il referendum sul Regno Unito e l’Unione europea fu la più imbecille. Incalzata dalla scelta di Corbyn di non impegnarsi nella campagna per restare, che equivaleva ad assecondare

Cosa ha detto davvero Jeremy Corbyn sul referendum sulla Brexit : Il leader Labour, Jeremy Corbyn, pur non chiarendo Cosa farebbe il suo partito in caso di vittoria ad eventuali elezioni generali, chiarisce la sua posizione nel caso in cui il nuovo primo ministro conservatore decidesse di indire un nuovo referendum sulla Brexit: i Labour sarebbero, in quel caso, a favore della permanenza del Regno Unito nell'Ue.Continua a leggere

Brexit : Corbyn per secondo referendum sul no deal : Londra, 9 lug. (AdnKronos) – Jeremy Corbyn chiede un referendum sull’eventualità di un no deal o di una Brexit decisa dal partito conservatore, e dichiara per la prima volta che in questo caso il suo partito laburista farà campagna per il “Remain”. La nuova linea politica è stata annunciata in una mail diretta ai membri del partito, che però non chiarisce quale sarebbe la posizione del Labour in caso di nuove ...