Ponte Morandi | un anno dopo | il minuto di silenzio è un esercizio di regia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La cerimonia ufficiale per il primo anniversario del crollo delha avuto come momento di massima commozione ildiscandito dalle campane di tutte le chiese di Genova e dalle sirene di tutte le imbarcazioni in porto e in rada. Una cerimonia trasmessa in diretta su Rai 1 con uno speciale Tg1, cui hpartecipato le principali cariche dello Stato per un anniversario a ferite ancora aperte, con l'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità ancora in corso, e peraltro occorso in un momento delicatissimo per la politica italiana. La Lega, infatti, aveva chiesto che proprio oggi, subitola commemorazione, si andasse in Aula per chiedere le dimissioni del Premier Conte: un segno di rottura stridente con il continuo appello all'unità risuonato dall'altare con l'omelia del Cardinal Bagnasco, che ha officiato la celebrazione religiosa, e con gli interventi ...

