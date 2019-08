Perché Harry Styles non sarà Eric nel live action della «Sirenetta»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Si può rifiutare un principe da principe azzurro Disney? Nel 2019, sì. Questo ha fatto, nonostante fosse in trattativa per un ruolo ultra pop, di quelli che possono definire una volta per tutte una doppia carriera (il cantante, infatti ha già esordito con successo sul grande schermo in un film di guerra d'autore, Dunkirk di Christopher Nolan). Per lui nienteaccanto ad Halle Bailey. Presa di posizione nei confronti del mondo delle favole con il loro personaggi e amori ideali ancorato al miro ormai sfatato del «principe azzurro» e poco in sintonia con i tempi moderni? Dubbio. Di sicuro l'ex One Direction non ha nulla contro le sirene avendone tatuata una sul proprio braccio. Molto più probabilmente si è trattato solo di un poloso accumularsi di impegni col rischio di dissipare energie fisiche e ...

