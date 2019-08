Genova | la commemorazione delle vittime del crollo ponte Morandi

Crollo Ponte Morandi : in corso la cerimonia di commemorazione delle vittime - “Genova non le dimenticherà mai” [GALLERY] : E’ in corso la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del Crollo di Ponte Morandi nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto dove viene celebrata la messa dall’arcivescovo di Genova il cardinale Angelo Bagnasco. La cerimonia ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle vittime. Dietro all’altare costruito per celebrare la messa è stato collocato il crocefisso della chiesa del Campasso. La messa è ...