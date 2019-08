Gears 5 | i dettagli della modalità Escape in un nuovo trailer

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) The Coalition ovviamente vuole rendere5 il prossimo grande passo in avanti per il franchise e anche se dobbiamo ancora vedere cosa ci offrirà la campagna, almeno per quanto riguarda la componente multiplayer, conosciamo già molte delle novità che ci attendono. La nuova aggiunta principale è probabilmente, lacooperativa per tre giocatori che vi vedrà piazzare una bomba in un alveare e fuggire prima che elimini anche voi.In unpubblicato dall'account Twitter ufficiale del gioco, otteniamo un rapido sguardo su quello che non possiamo aspettarci di vedere in. Il team di tre giocatori inizia con solo una pistola e alcuni proiettili e inizialmente bisognerà fare affidamento sulla furtività e quindi ottenere più armi e risorse uccidendo i nemici e persino esplorando l'alveare.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ancora un trailer per la modalità Escape di #Gears5. -